將軍澳實驗所增消聲室 創科署︰助推動建築與環境聲學研究

精密計時、聲學測試及醫療科技等不同領域，同樣講求準確和可靠。創新科技署轄下「標準及校正實驗所」去年遷入將軍澳，新增了鋪設特殊吸音材料的「自由場聲學消聲室」，除可用於校正聲學儀器，更能推動建築與環境聲學研究。 標準及校正實驗所致力提供精確和可靠的計量支援與儀器校正服務，涵蓋鐵路系統探傷儀器校正、電力網絡功率測量、醫療化驗高精度儀器校正等範疇。去年遷入新近落成的將軍澳政府合署，實驗所新增鋪設特殊吸音材料的消聲室。

創科署電子工程師區志豪指出，該消聲室內牆裝有特別形狀的吸音材料，可大幅減少回音，能提供絕對寧靜的測試環境，協助高精度聲學儀器進行準確校正。此設施亦可支援本地檢測和認證機構校正檢測儀器，令相關機構進行的產品聲學測試更可靠。

實驗所亦設有原子鐘系統，利用銫頻率原理，配合全球定位系統與全球通用時間標準比對，確保基準與國際一致。創科署電子工程師歐陽頌輝表示，系統復現一秒間隔的誤差可低至100萬億分之一，達到全球國際計量實驗室同等水平，並可輸出高精準頻率信號，為各類測量工作提供可靠而一致的測量基準，對網絡傳輸、影音同步、工業自動化等需要精準時間控制的科技而言至關重要。 認可制度方面，創科署轄下的「香港認可處」透過不同計劃向符合標準的實驗所、認證機構和檢驗機構授予認可資格。目前獲香港認可處認可的機構所發出的報告和證書，已獲全球逾120個經濟體承認，實現「一次測試、全球通行」，有助降低貿易壁壘。