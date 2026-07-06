兩港人澳洲潛水遇險 巧遇縱橫遊極光團船隻救起

澳洲塔斯曼尼亞早前發生一宗海上驚險意外。兩名來自香港的潛水客在荷伯特(Hobart)附近海域潛水時，疑因不敵強勁水流，漂離預定登岸點並失聯，所幸在千鈞一髮之際，獲一艘香港旅行團的專船及時發現並救起，化險為夷。船上領隊事後感嘆，正是因為當日臨時調整了航程時間，才讓他們有緣遇上並出手相助，直言一切「係整定㗎」。善舉獲表揚，所屬旅行社發文表揚該名領隊及一眾團友，指他們不僅挽救了兩條寶貴生命，更彰顯港人互助的人性光輝。

據澳洲當地傳媒報道，事發於上周五(3日)傍晚，被救的兩名港人於荷伯特以南的Tinderbox一帶水域潛水，惟未有按原定時間上水，隨行人士擔心二人遭遇不測，隨即報警求助。當地警方接報後，立即派遣船隻及直升機展開海空搜救。

與此同時，香港「縱橫遊」一個極光旅行團當時正乘坐專船，在附近海域觀賞南極光。船上領隊Foxman Hui得知有港人失蹤後，引領團友加入搜救行列。由於當時天色已黑，搜救難度極高，領隊靈機一觸，利用手機鏡頭輔助觀察海面，最終在距離原定位置約500米的海面上發現二人的蹤影。他們並無受傷，隨後已被安全送回岸上。