河套香港園區首批招標反應佳 孫東：擬未來一兩個月推第二批地

河套港深創科園香港園區首批4幅土地已於上月底展開招標。創新科技及工業局長孫東表示，市場反應積極，政府正考慮於未來一至兩個月推出第二批土地招標，並對招標結果有信心。而原定今年推出兩批土地招標，現時不排除加快步伐，推出更多土地，力爭在5年規劃期內，令河套香港園區發展初具規模。
孫東接受電視節目訪問時表示，市場對首批4幅土地的招標反應正面，又指政府在招標過程中並非着眼於入標數量，而是重視能否選出「好標」。他強調，批地並非「價高者得」，當局更看重企業可帶來的整體經濟效益、科研能力及技術實力。
他又指，河套園區的招標規模與沙嶺數據園區不同，區內土地基本以逐幢樓宇形式招標，每幢樓面面積約3萬至4萬平方米，投標企業的投資額一般約數十億元，規模較沙嶺數據園區動輒數百億元的項目細。
至於企業進駐情況，孫東表示，目前進駐園區首兩座大樓的企業中，約15%企業來自海外，預計未來海外企業比例將逐步上升。他又說，即使是進駐園區的內地企業，大多亦以拓展國際市場為目標。以現時已落戶的數家內地企業為例，其七至八成市場均位於海外。
就河套園區推動「人流、物流、數據流及資金流」便利措施方面，政府期望今年內啟動相關安排。孫東表示，當局正積極推進設立「白名單」及「綠色通道」制度，以大幅縮短審批時間，同時正與內地部門進行周密部署及深入磋商，確保措施穩妥推行。此外，政府亦計劃在河套園區設立生物樣本儲存中心及數據算力中心，以支援創科發展。
他透露，制度推出初期，「白名單」內企業數目不會太多，當局將先累積實際運作經驗，再逐步擴大範圍，並優先在河套園區先行先試。待措施運作成熟、成效獲得驗證，以及國家相關部門有足夠信心後，不排除日後擴展至新田科技城等其他創科發展區域，但強調整個過程必須審慎推進。