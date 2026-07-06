河套香港園區首批招標反應佳 孫東：擬未來一兩個月推第二批地

河套港深創科園香港園區首批4幅土地已於上月底展開招標。創新科技及工業局長孫東表示，市場反應積極，政府正考慮於未來一至兩個月推出第二批土地招標，並對招標結果有信心。而原定今年推出兩批土地招標，現時不排除加快步伐，推出更多土地，力爭在5年規劃期內，令河套香港園區發展初具規模。 孫東接受電視節目訪問時表示，市場對首批4幅土地的招標反應正面，又指政府在招標過程中並非着眼於入標數量，而是重視能否選出「好標」。他強調，批地並非「價高者得」，當局更看重企業可帶來的整體經濟效益、科研能力及技術實力。

孫東

他又指，河套園區的招標規模與沙嶺數據園區不同，區內土地基本以逐幢樓宇形式招標，每幢樓面面積約3萬至4萬平方米，投標企業的投資額一般約數十億元，規模較沙嶺數據園區動輒數百億元的項目細。 至於企業進駐情況，孫東表示，目前進駐園區首兩座大樓的企業中，約15%企業來自海外，預計未來海外企業比例將逐步上升。他又說，即使是進駐園區的內地企業，大多亦以拓展國際市場為目標。以現時已落戶的數家內地企業為例，其七至八成市場均位於海外。