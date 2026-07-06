天氣｜天文台取消紅色暴雨警告信號(更新)

【22:45更新】天文台取消紅色暴雨警告信號。

【21:45更新】天文台改發紅色暴雨警告信號。

【16:40更新】天文台表示，位於珠江口以南的強雷雨區正逐漸靠近，預料會在未來一兩小時為本港帶來大驟雨及強陣風。市民請提高警惕。

【16:20更新】天文台發出特別天氣提示，受活躍偏南氣流及高空擾動影響，預料本港未來一兩日（7日及8日）天氣仍然不穩定，部分地區雨勢頗大及有狂風雷暴，市民出門上學上班前請留意天文台的最新天氣消息。

【07:15更新】雷暴警告現正生效，有效時間延長至今日上午8時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。天文台發出特別天氣提示，指短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺；預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。天文台表示，活躍偏南氣流正為廣東帶來驟雨及雷暴。本港地區今日天氣預測大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時頗大。日間部分時間天色明朗，最高氣溫約31度。吹和緩至清勁偏南風，離岸及高地間中吹強風。