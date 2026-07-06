天氣｜天文台：料未來一兩小時本港雨勢有時頗大(更新)

【17:45更新】天文台發出特別天氣提示，受活躍偏南氣流及高空擾動影響，預料本港今晚及明日（7月7日至8日）天氣仍然不穩定，雨勢有時頗大及有狂風雷暴。市民明日出門上學上班前請留意天文台的最新天氣消息。與活躍偏南氣流及高空擾動相關的驟雨及雷暴正持續影響珠江口一帶，預料未來一兩小時本港雨勢有時頗大。市民請留意天氣變化。
【16:15更新】天文台發出特別天氣提示，指受活躍偏南氣流及高空擾動影響，預料本港明日（7月8日）天氣仍然不穩定，雨勢有時頗大及有狂風雷暴，市民明日出門上學上班前請留意天文台的最新天氣消息。
【11:55更新】天文台取消黃色暴雨警告訊號。
【08:05更新】天文台發出局部地區大雨提示：元朗區有大暴雨，有可能出現嚴重水浸。市民請高度戒備，採取適當的預防措施，以減少大雨和水浸帶來的風險。上述區域的每小時雨量預料或已超過100毫米
【07:40更新】天文台表示，強雷雨區正影響本港，是否需要發出紅色暴雨警告信號要視乎該雷雨區的發展。天文台呼籲市民保持高度警惕，並留意最新天氣消息。
天文台在上午5時30分發出黃色暴雨警告信號，指香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。可能受河道氾濫影響之市民應採取適當的預防措施，以避免損失。