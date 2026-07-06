天氣｜天文台：料未來一兩小時本港雨勢有時頗大(更新)

【17:45更新】天文台發出特別天氣提示，受活躍偏南氣流及高空擾動影響，預料本港今晚及明日（7月7日至8日）天氣仍然不穩定，雨勢有時頗大及有狂風雷暴。市民明日出門上學上班前請留意天文台的最新天氣消息。與活躍偏南氣流及高空擾動相關的驟雨及雷暴正持續影響珠江口一帶，預料未來一兩小時本港雨勢有時頗大。市民請留意天氣變化。



【16:15更新】天文台發出特別天氣提示，指受活躍偏南氣流及高空擾動影響，預料本港明日（7月8日）天氣仍然不穩定，雨勢有時頗大及有狂風雷暴，市民明日出門上學上班前請留意天文台的最新天氣消息。