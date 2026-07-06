IB放榜至少誕62狀元英基佔27人　平均分較2025年全球高5.9 (更新)

國際文憑大學預科課程（IBDP）今日放榜，各校陸續公布成績。截至中午12時許，已公布至少有62名狀元，即考獲45分。其中，英基學校協會（英基）屬校今屆有27個狀元，差一分獲滿分的考生亦有43人，323人考獲40分或以上，佔全部學生的31.5%，而該校學生平均分數為36.4分，較2025年全球平均分高出5.9分。
滬江維多利亞學校今屆有9名IB狀元，為歷年最多。另有8名學生取得44分、13名學生考獲43分。該校今年IB考生全數合格，平均考獲39分，當中近半考獲40分或以上。另外，拔萃男書院及香港加拿大國際學校，亦分別誕生5位及3位狀元。
傳統直資名校聖保羅男女中學今年有6名IB狀元，分別為朱欣晴、傅舜盈、陳皓頤、莫斯棋、周柏喬及黃鉅霖。聖保羅男女亦有16名考獲44分的榜眼，及15名考獲43分的探花。
聖士提反書院5名狀元歷年最佳
聖士提反書院則有5名IB狀元，是歷年來最佳。另有8名學生取得44分，4人考獲43分。保良局蔡繼有學校及保良局顏寶鈴書院分別有6名及1名考生獲滿分45分，今年共誕生7名IB狀元。另外，兩校分別有10位及11位考生考獲44分及43分。兩校分別有近一半考生及超過七成考生考獲40分以上佳績。