IB放榜至少誕62狀元英基佔27人　平均分較2025年全球高5.9 (更新)

國際文憑大學預科課程（IBDP）今日放榜，各校陸續公布成績。截至中午12時許，已公布至少有62名狀元，即考獲45分。其中，英基學校協會（英基）屬校今屆有27個狀元，差一分獲滿分的考生亦有43人，323人考獲40分或以上，佔全部學生的31.5%，而該校學生平均分數為36.4分，較2025年全球平均分高出5.9分。

滬江維多利亞學校今屆有9名IB狀元，為歷年最多。另有8名學生取得44分、13名學生考獲43分。該校今年IB考生全數合格，平均考獲39分，當中近半考獲40分或以上。另外，拔萃男書院及香港加拿大國際學校，亦分別誕生5位及3位狀元。