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出版：2026-Jul-06 11:09
更新：2026-Jul-06 11:09

南寧艦衡陽艦離港 陳國基：為年輕人播下愛國種子

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由解放軍導彈驅逐艦南寧艦及導彈護衛艦衡陽艦組成的海軍艦艇編隊在歡送儀式後，陸續駛離軍港碼頭，離開香港。(鍾式明攝)

由解放軍導彈驅逐艦南寧艦及導彈護衛艦衡陽艦組成的海軍艦艇編隊在歡送儀式後，陸續駛離軍港碼頭，離開香港。(鍾式明攝)

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由解放軍導彈驅逐艦「南寧艦」、導彈護衛艦「衡陽艦」組成的海軍艦艇編隊，早上由昂船洲軍港離開，駛離香港水域。大批市民及遊客一早到尖沙咀海旁等待軍艦駛過，歡送軍艦離開。

早上約9時10分，「衡陽艦」率先由昂船洲軍港碼頭啟航離開，在軍樂隊奏樂下，岸上的海陸空官兵代表列隊送別，艦上官兵則向岸邊揮手致意。編隊本月2日開始停靠香港，期間組織文化交流活動，接待青少年及學生代表等。在剛過去的周末，一連兩日向大約1.4萬名已預約的公眾開放。

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由解放軍導彈驅逐艦南寧艦及導彈護衛艦衡陽艦組成的海軍艦艇編隊在歡送儀式後，陸續駛離軍港碼頭，離開香港。(鍾式明攝) 由解放軍導彈驅逐艦南寧艦及導彈護衛艦衡陽艦組成的海軍艦艇編隊在歡送儀式後，陸續駛離軍港碼頭，離開香港。(鍾式明攝) 由解放軍導彈驅逐艦南寧艦及導彈護衛艦衡陽艦組成的海軍艦艇編隊在歡送儀式後，陸續駛離軍港碼頭，離開香港。(鍾式明攝) 由解放軍導彈驅逐艦南寧艦及導彈護衛艦衡陽艦組成的海軍艦艇編隊在歡送儀式後，陸續駛離軍港碼頭，離開香港。(鍾式明攝) 由解放軍導彈驅逐艦南寧艦及導彈護衛艦衡陽艦組成的海軍艦艇編隊在歡送儀式後，陸續駛離軍港碼頭，離開香港。(鍾式明攝) 由解放軍導彈驅逐艦南寧艦及導彈護衛艦衡陽艦組成的海軍艦艇編隊在歡送儀式後，陸續駛離軍港碼頭，離開香港。(中通社) 由解放軍導彈驅逐艦南寧艦及導彈護衛艦衡陽艦組成的海軍艦艇編隊在歡送儀式後，陸續駛離軍港碼頭，離開香港。(中通社) 由解放軍導彈驅逐艦南寧艦及導彈護衛艦衡陽艦組成的海軍艦艇編隊在歡送儀式後，陸續駛離軍港碼頭，離開香港。(中通社) 由解放軍導彈驅逐艦南寧艦及導彈護衛艦衡陽艦組成的海軍艦艇編隊在歡送儀式後，陸續駛離軍港碼頭，離開香港。(中通社) 由解放軍導彈驅逐艦南寧艦及導彈護衛艦衡陽艦組成的海軍艦艇編隊在歡送儀式後，陸續駛離軍港碼頭，離開香港。(中通社)

政務司司長陳國基出席歡送儀式並致辭，表示適逢香港特區成立29周年，國家特意安排「南寧艦」編隊赴港，充分體現國家對香港的深厚情懷和堅定支持，為市民帶來難能可貴的機會，能看到國家自主研發、建造的052D型導彈驅逐艦，親身感受到國家在國防和軍隊建設發展的偉大成就，讓每一名香港市民為國家的強盛倍感自豪。

陳國基表示，「南寧艦」編隊赴港期間，眾多港澳市民、青少年及各界人士登艦參觀，當中不少學生和年輕人積極把握機會，與艦上官兵互動交流，為年輕人心底播下愛國的種子，讓家國情懷不再是抽象的概念，而是觸手可及的感動，可說是上了一課愛國主義體驗課，呼應了中共中央總書記習近平在慶祝中國共產黨成立105周年大會的重要講話，青年是實現中華民族偉大復興的生力軍，要擔當起時代重任，將個人追求融入國家發展大局。

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