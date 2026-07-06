南寧艦衡陽艦離港 陳國基：為年輕人播下愛國種子

早上約9時10分，「衡陽艦」率先由昂船洲軍港碼頭啟航離開，在軍樂隊奏樂下，岸上的海陸空官兵代表列隊送別，艦上官兵則向岸邊揮手致意。編隊本月2日開始停靠香港，期間組織文化交流活動，接待青少年及學生代表等。在剛過去的周末，一連兩日向大約1.4萬名已預約的公眾開放。

由解放軍導彈驅逐艦「南寧艦」、導彈護衛艦「衡陽艦」組成的海軍艦艇編隊，早上由昂船洲軍港離開，駛離香港水域。大批市民及遊客一早到尖沙咀海旁等待軍艦駛過，歡送軍艦離開。

政務司司長陳國基出席歡送儀式並致辭，表示適逢香港特區成立29周年，國家特意安排「南寧艦」編隊赴港，充分體現國家對香港的深厚情懷和堅定支持，為市民帶來難能可貴的機會，能看到國家自主研發、建造的052D型導彈驅逐艦，親身感受到國家在國防和軍隊建設發展的偉大成就，讓每一名香港市民為國家的強盛倍感自豪。

陳國基表示，「南寧艦」編隊赴港期間，眾多港澳市民、青少年及各界人士登艦參觀，當中不少學生和年輕人積極把握機會，與艦上官兵互動交流，為年輕人心底播下愛國的種子，讓家國情懷不再是抽象的概念，而是觸手可及的感動，可說是上了一課愛國主義體驗課，呼應了中共中央總書記習近平在慶祝中國共產黨成立105周年大會的重要講話，青年是實現中華民族偉大復興的生力軍，要擔當起時代重任，將個人追求融入國家發展大局。