私隱公署聯同數字辦推「保障個人資料人工智能沙盒」　首階段為期6個月

AI技術日益普及，為積極主動對接國家「十五五」規劃堅持統籌發展和安全的指導方針，並落實香港特別行政區政府推動「AI+」發展的政策方向，私隱專員公署與數字辦今日宣布為中小學推出「保障個人資料人工智能沙盒」，沙盒獲得數碼港、生產力局、資訊科技教育領袖協會以及香港電腦教育學會擔任支持機構。

沙盒旨在為參與的學校、AI方案供應商、私隱專員公署、數字辦、數碼港及生產力局提供一個協作平台，冀在促進創新的同時，協助參與者遵從《個人資料（私隱）條例》，並負責任地應用AI技術。沙盒現正開放予所有公帑資助的小學及中學申請，沙盒首階段為期6個月，將重點支援學校探索及採用AI方案。在首階段，15間獲選參與沙盒的學校將可獲私隱專員公署從保障個人資料私隱角度提供的監管指引、數字辦就《香港生成式人工智能技術及應用指引》方面提供的指引，以及數碼港及生產力局就實施AI方案方面提供的技術建議。