大埔公路奪命車禍｜21歲死者疼錫家人打3份工養家 胞姊：下世都想同佢做姊弟

大埔公路發生奪命交通意外。21歲姓譚鐵騎士Jason慘死，離世噩耗傳出後，母親趕到醫院見愛兒最後一面，悲慟不已。Jason生於破碎家庭，父母離異，他與胞姊隨父親生活。他中學畢業後原打算報讀香港專業教育學院，因父親重病而告吹，他身兼數職養家，早上替做魚檔的外婆開檔，中午在車廠做學徒，夜晚又做兼職。
疼鍚家人大半收入奉獻給家庭
兩姊弟一同長大感情要好，在胞姊眼中，Jason是一名不把愛掛在嘴邊的硬漢，但十分疼鍚家人，把大半收入奉獻給家庭，父親患有頸椎及腰部毛病，做過多次手術，他不辭勞苦陪伴覆診，不用父親工作和憂心；又會駕車接送胞姊上下班，姊心痛道：「佢係好好嘅弟弟，下世都想同佢做姊弟。」
胞姊指弟弟是汽車迷，電單車至私家車無一不愛，他曾提及想擁有自己的車房，於是在柴灣寶馬車廠做學徒，吸收經驗，希望將來大展拳腳。胞姊表示，弟弟考獲電單車牌約兩年，之前駕駛綿羊仔，約兩個月前才購入這輛大馬力電單車，放假時喜歡駕車前往大埔公路兜風，因為知道多龍友拍照，希望自己駕駛電單車的英姿會上載fb專頁。
胞姊冀更多意外經過片段曝光
她相信弟弟當日亦是去大埔公路兜風，其間發生意外，由於網上片段僅得相撞一刻，沒有失控前的過程，她希望更多片段曝光，讓家人清楚整個意外經過。而Jason意外後手部折斷，面部卻沒傷痕，相信傷及內臟喪命。
事發於昨日（5日）下午3時21分，Jason駕駛電單車沿大埔公路、往沙田方向行駛，駛至沙田嶺段、近九龍水塘對開彎位時失控翻側，磨地剷過對面線，狂撼一輛迎頭駛至的機動三輪車後翻側，21歲鐵騎士當場昏迷，由救護車送往明愛醫院搶救，可惜最終傷重不治；40歲機動三輪車司機頸、手及腳受傷，經現場初步治理後由救護車清醒送往伊利沙伯醫院救治。