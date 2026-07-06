大埔公路奪命車禍｜21歲死者疼錫家人打3份工養家 胞姊：下世都想同佢做姊弟

大埔公路發生奪命交通意外。21歲姓譚鐵騎士Jason慘死，離世噩耗傳出後，母親趕到醫院見愛兒最後一面，悲慟不已。Jason生於破碎家庭，父母離異，他與胞姊隨父親生活。他中學畢業後原打算報讀香港專業教育學院，因父親重病而告吹，他身兼數職養家，早上替做魚檔的外婆開檔，中午在車廠做學徒，夜晚又做兼職。

疼鍚家人大半收入奉獻給家庭

兩姊弟一同長大感情要好，在胞姊眼中，Jason是一名不把愛掛在嘴邊的硬漢，但十分疼鍚家人，把大半收入奉獻給家庭，父親患有頸椎及腰部毛病，做過多次手術，他不辭勞苦陪伴覆診，不用父親工作和憂心；又會駕車接送胞姊上下班，姊心痛道：「佢係好好嘅弟弟，下世都想同佢做姊弟。」