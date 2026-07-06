外傭團體倡加人工至6670元 僱主協會憂反破壞僱傭關係

香港亞洲家務工工會聯會要求將本地外傭最低工資，由每月5100元，上調約三成至6670元，以追上通脹率，並倍增膳食津貼至2770元，香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒今日（6日）於商台節目回應，最低工資不完全等同外傭實際人工，她指若外傭「做得耐、表現好」，僱主自然會主動自行加人工，但若由政府加薪，或容易會令工人覺得「都唔係僱主你加比我，係政府叫你加」，反而破壞僱傭關係。

加薪反增低收入僱主負擔 恐扼殺來港職位

容馬珊兒表示，外傭「最低工資」主要是為新來初簽合約的傭工而設的標準，許多僱主會根據外傭工作表現和年資主動為其加薪，故實際薪酬高於最低水平。她強調聘請外傭的家庭收入門檻並不高，許多屬中低收入階層，若最低工資定得太高，恐有家庭無力負擔，選擇不聘請外傭。容馬珊兒擔心反而會扼殺欲來港工作的外傭機會，因為聘請僱主總數可能會減少，強調維持合理工資水平可讓更多家庭有能力請外傭創造職位。