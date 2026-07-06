洪水橋拖屍案無業男誤殺罪成　押後至8.10判刑

2022年一名無業男子於洪水橋住所內以棍擊斃女友，以板車拖運屍體時被途人發現，他被捕後承認為助女友減肥錯手將她打死。陪審團早前以5比2大比數裁定謀殺罪脫，另一致裁定誤殺罪成。案件原定今日(6日)在高等法院求情，法官張慧玲將案件押後至8月10日，以待索取心理報告。 被告吳家聲(29歲)，否認於2022年4月28日至4月29日，在香港元朗洪水橋富安花苑某單位謀殺葉芷清，但承認阻止合法埋葬葉芷清的屍體。被告開審前擬承認誤殺罪，但不獲控方接納。經過11日審訊後，陪審團以5比2大比數裁定他謀殺罪脫，另一致裁定誤殺罪成。

案情指，被告和事主為同居情侶，與事主的契家姐及契姐夫同住於洪水橋一單位。案發當日清晨，被告在元朗一帶拖著板車，有途人發現板車露出人腳，於是報警揭發事件。被告被捕後承認事主為他的女朋友，因一時錯手用棍將她扑死。驗屍結果顯示，死者頭部和身體多處受傷，頭頂有鈍器引致的傷痕，後腦位置大面積出血，身體逾半遭腐蝕性液體燒傷，死因是窒息、頭傷和大面積皮膚燒傷。 若看管不力亦會遭毆打 被告自辯稱，案發前約一個月，契家姐要求事主減肥，除了著事主做運動，亦不許事主睡覺，她又吩咐被告如果見事主入睡便要叫醒她，若被告看管不力亦會遭毆打。被告又稱，因為害怕契家姐，所以契家姐在場時一定要打事主，他曾取木棍毆打事主手臂，最終事主被他打至一動不動，皮膚已嚴重腐化。

被告指，契姐夫發現事主死亡後，曾建議他以紅白藍膠袋裝屍、床褥捲屍、膠紙綑綁、肢解或焚屍，但他表示太重，又幻想到血腥的肢解片段，故不敢下手，最終以棉被、膠紙及保鮮紙包裹死者，以垃圾袋蓋上全身，用板車搬屍出門，計劃棄屍、找途人協助或到警署自首。 案件編號：HCCC340/2024