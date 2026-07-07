【繞場一週】馬會獨家贊助國家原創舞劇《騎兵》在港上演

上星期五（7月3日），Jessie在東九文化中心劇院欣賞了「香港賽馬會呈獻——舞劇《騎兵》」，表演精彩絕倫，令人留下深刻印象。《騎兵》是中國舞台藝術史上首部以騎兵為題材的大型原創舞劇，亦是今年「中華文化節」及「國風國韻飄香江」系列精品劇目。適逢今年馬年，馬會特別獨家贊助這套舞劇在香港的演出，作為馬會馬年系列活動之一。
馬會主席廖長江在開幕儀式致辭時表示，馬會非常榮幸再度贊助「國風國韻飄香江」系列活動，支持國家級和地方優秀藝術院團來港演出，將國家頂尖的表演藝術呈現給香港市民和海内外旅客，加深他們對中國傳統舞蹈的認識，領略中華民族的愛國情懷和堅毅品格。馬會未來將繼續發揮香港所長，服務國家所需，與香港特區政府和社會各界合作，為香港更好融入和服務國家發展大局貢獻力量。
《騎兵》由內蒙古藝術劇院演員演出，以剛勁舞蹈闡述家國情懷，向歷史中不屈不撓的馬背英烈致敬。男主角朝魯和他的戰馬「尕臘」衝鋒陷陣，無所畏懼。舞者運用動物的形態演繹出戰馬的威武忠誠，翻騰躍動，激情澎湃。最終，朝魯失去了左臂，而戰騎「尕臘」更英勇犧牲，結局所展現騎兵在戰爭中生死與共的俠骨柔情，實在令Jessie動容。
Jessie知道，馬會一直致力推動中外文藝團體來港演出交流，積極回應國家《十五五規劃綱要》，支持香港成為中外文化藝術交流中心，弘揚中華優秀傳統文化，促進藝術發展。馬會除了贊助是次演出，亦送出門票予員工及「共創明『Teen』」計劃的馬會友師和學員，一同欣賞精湛的舞蹈。
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