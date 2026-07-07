【繞場一週】馬會獨家贊助國家原創舞劇《騎兵》在港上演

香港賽馬會主席廖長江（左七）及公司事務執行總監譚志源（右三），聯同中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室副主任孫尚武（中）；中華人民共和國外交部駐香港特別行政區特派員公署特派員崔建春（左八）；紫荊文化集團董事長許正中（右八）；香港特區政府文化體育及旅遊局副局長劉震（左六）；中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署一局二級巡視員宋一平（左五）；內蒙古藝術劇院院長李莉（右七）以及一眾嘉賓出席「香港賽馬會呈獻——舞劇《騎兵》開幕儀式」。

上星期五（7月3日），Jessie在東九文化中心劇院欣賞了「香港賽馬會呈獻——舞劇《騎兵》」，表演精彩絕倫，令人留下深刻印象。《騎兵》是中國舞台藝術史上首部以騎兵為題材的大型原創舞劇，亦是今年「中華文化節」及「國風國韻飄香江」系列精品劇目。適逢今年馬年，馬會特別獨家贊助這套舞劇在香港的演出，作為馬會馬年系列活動之一。

香港賽馬會主席廖長江在開幕儀式致辭時表示，《騎兵》首次在香港上演，這次難得的機會可讓觀眾加深認識中國傳統舞蹈，領略中華民族的愛國情懷和堅毅品格。

馬會主席廖長江在開幕儀式致辭時表示，馬會非常榮幸再度贊助「國風國韻飄香江」系列活動，支持國家級和地方優秀藝術院團來港演出，將國家頂尖的表演藝術呈現給香港市民和海内外旅客，加深他們對中國傳統舞蹈的認識，領略中華民族的愛國情懷和堅毅品格。馬會未來將繼續發揮香港所長，服務國家所需，與香港特區政府和社會各界合作，為香港更好融入和服務國家發展大局貢獻力量。

《騎兵》由內蒙古藝術劇院演員演出，以剛勁舞蹈闡述家國情懷，向歷史中不屈不撓的馬背英烈致敬。男主角朝魯和他的戰馬「尕臘」衝鋒陷陣，無所畏懼。舞者運用動物的形態演繹出戰馬的威武忠誠，翻騰躍動，激情澎湃。最終，朝魯失去了左臂，而戰騎「尕臘」更英勇犧牲，結局所展現騎兵在戰爭中生死與共的俠骨柔情，實在令Jessie動容。