港夫妻塔斯曼尼亞潛水遇險獲救　同行報警友人：擰轉頭佢哋已唔見咗

澳洲塔斯曼尼亞上周五（3日）發生一宗海上驚險意外。兩名來自香港的潛水客在荷伯特附近海域潛水時，疑因不敵強勁水流，漂離預定登岸點並失聯，幸香港旅行社「縱橫遊」一艘極光旅行團專船凑巧在附近經過，並與當地搜救隊合作，成功救回二人。一名自稱是兩名事主同行、並於意外後報警的友人今日（6日）在社交平台發文講述事發經過，他當日帶領該對專程到塔斯曼尼亞探望他的夫妻朋友潛水，海面風浪開始轉大時三人決定掉頭，惟在一次回頭查看時，「擰轉頭佢哋已唔見咗」，稱若非他及時報警救援，及各方協助，事件極有可能釀成悲劇。

海面風浪轉大決定掉頭 自稱當日負責帶領兩名事主在澳洲塔斯曼尼亞潛水友人在社交平台Threads發文稱，因事件受到關注，「想同大家講返成件事，順便做個紀錄」。涉事男女為夫婦，前往塔斯曼尼亞探望他，上周五下午二人前往潛水勝地Tinderbox觀賞海帶森林。樓主稱由於自己在該處有十多次潛水經驗，因此負責帶領。三人原計劃下午4時落水，40分後潮漲前上岸，惟女事主缺乏經驗，「搞咗好耐都未控制到浮力」，至下午4時30分才下潛。 惟當時海面風浪轉大，三人向左潛約100米抵海帶森林後決定掉頭，他指一直每隔數分鐘便回頭查看兩人位置，惟在一次轉頭時，「我擰轉頭望吓佢哋進度嘅時候，佢哋已經唔見咗」，在水底及浮出水面亮起電筒後仍找到二人，因此逆浪潛回起點，發現他們並未返回車旁，隨即下午5時34分報警。

女事主受驚恐慌發作 靠石灘待救 警方接報半小時後抵現場，調派搜救直升機並向海上發出廣播通報，半小時後，有商業船隻發現二人身處距離Tinderbox左邊約500米處的一處石灘上，兩人均清醒，惟因船隻體積過大無法靠近。其後，警方協調一艘觀光船靠近岸邊救起兩人。 兩人獲救後透露，因現場風浪太大將三人沖散，女事主因受驚過度導致恐慌發作，無法繼續潛水，唯有在石灘待救，及後游動約50米登上觀光船。船員隨即為兩人提供食物、禦寒衣物及熱水浴室。巧合船上當時正載着一個香港「極光旅行團」，「仲有個樣似豹哥嘅領隊，就同佢哋傾偈」，稱若非他及時報警救援，及各方協助，事件極有可能釀成悲劇。