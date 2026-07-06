升中派位2026｜明日公布結果　95%學生獲派首三志願

中一派位結果明日公布，有95%學生獲派首三志願，獲派首志願的學生則有84%。 本年度共有48,545名學生參加中一派位， 獲自行分配學位的學生當中，68%獲派首志願學校；透過統一派位階段獲派學位的學生當中，91%獲派首三志願，74%獲派首志願學校。所有參加中一派位的應屆小六學生，明日必須返回就讀小學領取「派位證」及「入學註冊證」。

家長可透過以下方式得知派位結果 已使用「智方便」或「智方便+」登記成為「中一派位電子平台」用戶的家長，可於明日上午10時起透過電子平台查閱子女的派位結果

家長如在《中一派位選擇學校表格》內填寫手提電話號碼，以示同意透過該號碼接收派位結果，亦會於明日上午約10時起透過電話短訊接收派位結果。 辦理註冊手續 所有學生必須於本周四或周五（7月9日或10日）前往獲派中學註冊。倘若學生及其家長或監護人均未能親身回校領取「派位證」及「入學註冊證」，有關家長或監護人應事先以書面授權代表替其子女領取有關文件及辦理註冊手續。

若家長或監護人有實際困難未能親自或授權代表領取「入學註冊證」及辦理註冊手續，必須於註冊日期完結前與有關中學或教育局學位分配組聯絡，以便作出適當的註冊安排，否則會被視為放棄獲派學位。