東九龍黑幫暴力壟斷地盤飯盒生意，每月營業額100萬，警拘125人。

隨住東九龍多個公私型住宅項目相繼動工，區內建築工人對外賣飯盒需求上升，但有黑幫為壟斷生意，以不同非法暴力手段驅趕其他合法經營者。有組織罪案及三合會調查科自3月起進行臥底行動，並在上周五及周六(3日及4日)聯同東九龍總區反三合會行動組及食環署採取收網行動，共拘捕48男77女。

警方發現有黑社會背景人士壟斷東九龍住宅地盤外的飯盒銷售，並從中獲利。經過一段時間的情報收集及深入調查，警方發現4名骨幹成員以「一條龍」經營方式，開設無牌食物製造工場或食肆，製造、運送及販賣飯盒予地盤工人。為壓低營運成本，集團主腦在西貢搭建一個鐵皮屋作為無牌食物製造工場，並交由其女友負責管理。工場內聘請本地勞工，以簡陋器具在衛生情況欠佳的環境下處理來源不明食材，並制做飯盒作販賣用途。同時，主腦會安排另外兩名集團成員及受聘工人，負責將飯盒運送至東九龍區的建築地盤外即場售賣。為了防止新的飯盒供應商進入地盤範圍，集團成員會親自到地盤內巡查，當有新面孔出現時，就會以滋擾、刑事毀壞及恐嚇手段驅趕，或者以非法手段脅逼提交保護費。

有組織罪案及三合會調查科3月起派出5名探員喬裝成新飯盒供應商，當探員到達秀茂坪其中一個大型住宅地盤外擺賣時，隨即被該集團成員接觸及滋擾，恐嚇喬裝探員及毀壞用作販賣飯盒的物品。其後，集團主腦更向喬裝探員提出勒索要求，聲稱需收取一次性7萬元的「入線費」，以及每月3,000元的「陀地費」，以換取在地盤經營飯盒生意的權利。調查亦發現，該集團每日於區內建築地盤販賣800個飯盒，每個飯盒售價達50元，每月營業額約100萬，而每年營業額可近1,200萬元，而有關成員由2023年至今年期間，利用其名下銀行戶口清洗高達6,400萬元犯罪得益。

警方於上周五(3日)展開收網行動，當該名犯罪集團主腦在秀茂坪一個屋苑地盤外，向喬裝探員收取「陀地費」時，埋伏人員立即採取拘捕行動，以涉嫌「自稱三合會成員」、「勒索罪」、「刑事恐嚇」、「刑事毀壞」以及「洗黑錢」罪名，拘捕一名64歲本地男子。隨即，有組織罪案及三合會調查科聯同東九龍總區反三合會行動組，以及食環署人員突擊搜查位於秀茂坪安達臣道地盤一帶的4個無牌飯檔，並以「無牌販賣」及「阻街」罪名，拘捕4女1男，他們年齡介乎36至55歲，全部都是犯罪集團所聘用的飯檔職員。

同日，警方聯同食環署人員突擊搜查西貢一個由集團設立的無牌食物製造工場，並以涉嫌「洗黑錢」及「無牌經營食肆」罪名，拘捕一名53歲本地女子；同時以涉嫌「刑事恐嚇」罪，當場拘捕另一名41歲本地男子。隨後，在西貢區內以涉嫌「自稱三合會成員」及「刑事恐嚇」罪名，拘捕一名49歲本地男子。行動中，警方在該集團主腦的住宅單位內檢獲5隻總值約120萬元的名貴手錶、約5萬元現金及兩部價值60萬元的派飯貨車。

涉足西九龍非法賭檔

除了經營及壟斷東九龍地盤的飯盒生意之外，調查及情報顯示該集團首腦亦涉足西九龍區非法賭檔的營運。警方於前日(4日)凌晨再採取行動，成功搗破由犯罪集團所經營的4個非法賭博場所，檢獲約50萬元現金及面值約170萬元的賭博工具，並拘捕44男72女，當中61人為本地人士、34人為持雙程證人士、21人為非華裔人士，他們年齡介乎22至81歲，涉嫌干犯「經營賭博場所」、「協助經營賭博場所」及「在賭博場所內賭博」等罪行。