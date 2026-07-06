中港牌私家車卸載未完稅汽油遭斷正　海關消防沙頭角搗非法油站拘一司機

海關聯同消防處今日下午於沙頭角一帶展開聯合行動，打擊非法加油活動，搗破一個非法電油加油站，檢獲約2,500公升懷疑未完稅汽油，市值約8萬元，應課稅值約1.5萬元，截獲一輛懷疑正卸載未完稅汽油的跨境私家車，並拘捕該名私家車司機。執法人員亦在現場檢獲交易帳簿、一批現金及大量入油工具。涉案車輛、相關物品及油具已被檢取作進一步調查，不排除有更多人被捕。

非法油站以帳篷帆布掩蓋

消防處人員在一個以鐵皮圍封的非法加油站內，發現多個塑料儲存缸盛載大量懷疑未完稅汽油，並放置於圍封鐵皮場內隱蔽位置，以帳篷及帆布掩蓋。現場發現涉案男子疑正從一輛跨境私家車油缸內的汽油，卸載至場內其中一個塑料儲存缸。海關調查顯示，涉案私家車懷疑經過改裝，以增加油缸容量，藉此走私大量未完稅汽油到有關非法加油站卸載，供應本港非法燃油市場。

海關提醒跨境司機切勿參與任何走私活動。如發現有人為走私目的改裝車輛裝置、構造物或結構並加以利用，根據《進出口條例》，有關車輛可被沒收。任何人處理、售賣或購買未完稅燃油均屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年，涉案車輛亦有可能被充公。海關亦呼籲市民切勿光顧非法加油站。根據《應課稅品條例》，任何人處理、售賣或購買未完稅燃油均屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年，涉案車輛亦有可能被充公。