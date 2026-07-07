13.3公頃三寶樹濕地遭改建工廠式養殖場 綠色和平促加強法定保護地位

政府在北部都會區就擬議的三寶樹濕地保育公園(一期)作公眾諮詢，當中擬引入現代化水產養殖。綠色和平指，自年初起，在計劃成立濕地公園的範圍內，發現兩宗傳統魚塘濕地改建成「工廠式」現代養殖場，影響逾13.3公頃國際級重要的濕地及國際鳥盟認定的「重要野鳥及生物多樣性棲地(IBA)」。團體促請政府加強濕地法定保護地位，以生態保育為先，並制定有效措施，確保漁業發展不損害濕地生態。
綠色和平繼1月在米埔新村發現，有4.3公頃傳統魚塘濕地被改建為「工廠式」跑道養魚場及圓桶養蝦池後，亦於上月初發現三寶樹另一面積逾9公頃傳統魚塘濕地，被改建成「工廠式」現代化養蝦場，涉事場地原有8個魚塘，被改建為39個塑膠水池，並鋪設大型隔水膠布、供電及淨水設備等設施，面積相當於13個標準足球場。
團體指，三寶樹魚塘過往曾錄得逾90種雀鳥，包括41種具保育價值物種，如極度瀕危黃胸鵐、易危黑臉琵鷺等。此類高度依賴人工設施的養殖模式，會令水體與土壤分離，造成濕地流失及生態功能受損，不利鳥類、水獺、蜻蜓等野生生物棲息、覓食及繁殖。綠色和平項目主任黃雪媚指，團隊其中一次到場視察時，天文台錄得攝氏37度，利用熱成像探測儀檢測發現，隔水布及瀝青表面溫度最高達71.5度及73.3度，較附近有植被覆蓋的塘壆高近26度，削弱濕地降溫及儲水功能，並增加極端天氣下的水浸風險。
綠色和平批評現行法例未能有效監管「工廠式」現代化養殖場，認為相關規劃限制主要針對混凝土魚池，未規管以膠布覆蓋魚塘等做法，部分在濕地進行挖泥或建築工程甚至毋須做環評報告，形容現有保護機制形同「無牙老虎」。
隨着三寶樹濕地保育公園第一期公眾諮詢昨結束，綠色和平促請土木工程拓展署及漁護署盡快修復受影響濕地，重新界定生態敏感地內的現代化養殖模式，並加強濕地法定保護地位，確保漁業發展不以犧牲濕地生態及生物多樣性為代價，落實「保育優先」及「濕地零淨損失」原則。