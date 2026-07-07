13.3公頃三寶樹濕地遭改建工廠式養殖場 綠色和平促加強法定保護地位

政府在北部都會區就擬議的三寶樹濕地保育公園(一期)作公眾諮詢，當中擬引入現代化水產養殖。綠色和平指，自年初起，在計劃成立濕地公園的範圍內，發現兩宗傳統魚塘濕地改建成「工廠式」現代養殖場，影響逾13.3公頃國際級重要的濕地及國際鳥盟認定的「重要野鳥及生物多樣性棲地(IBA)」。團體促請政府加強濕地法定保護地位，以生態保育為先，並制定有效措施，確保漁業發展不損害濕地生態。

綠色和平繼1月在米埔新村發現，有4.3公頃傳統魚塘濕地被改建為「工廠式」跑道養魚場及圓桶養蝦池後，亦於上月初發現三寶樹另一面積逾9公頃傳統魚塘濕地，被改建成「工廠式」現代化養蝦場，涉事場地原有8個魚塘，被改建為39個塑膠水池，並鋪設大型隔水膠布、供電及淨水設備等設施，面積相當於13個標準足球場。