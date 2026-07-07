李慧琼︰黃錦輝事件令議員更警醒 周一鳴：調查後徵律政司再決定起訴否

黃錦輝涉嫌酒後駕駛等罪被捕後辭去立法會職務。立法會主席李慧琼再回應事件時表示，黃錦輝辭任是對事件負責任的表現；又指此事會令全體議員更加警醒，同時亦應汲取教訓，更謹慎規範言行，以更認真、盡責的態度履職，回應社會對議會的期望。
警務處長周一鳴昨日出席屯門區議會會議後，被問及黃錦輝的酒精測試結果及被捕時是否神志清醒等問題時表示，不便透露案件細節；強調警方在交通執法上不會因受查人士的背景而有不同標準。至於會否提出檢控，他表示，每宗案件的複雜程度及細節均不同，現階段難以估計需時多久調查，警方會按專業法處理，完成後如有需要，會徵詢律政司意見，再決定是否提控。
對於黃錦輝何時向立法會通報事件，李慧琼表示，由於案件已交由警方跟進，不宜公開討論細節，並相信案件日後在法庭獲得公平公正處理。她強調，立法會監察委員會事後高度關注事件，並一直跟進處理；又指議員必須嚴格遵守《立法會議員守則》，如出現需要通報的情況，應在合理情況下盡快通知主席或相關人士。
被問到會否須更新議員守則，李慧琼表示，立法會一向定期檢視守則，通常在每屆立法會後期進行檢討；若日後修訂守則，黃錦輝事件將是重要參考案例之一。至於有關議席是否需要補選，則由政府決定。
立法會推「每周會議速遞」
另外，李慧琼表示，第八屆立法會議員上任至今已半年。為方便公眾掌握立法會工作，秘書處將推出「每周會議速遞」，簡介每星期的會議重點，並選取市民關注的議題作介紹。她稱，立法會一直致力推出新措施，希望令議會工作更貼近市民，拉近與公眾距離；市民亦可透過有關資訊了解不同會議議程，以及收看會議直播。
至於立法會議員將於本月19日啟程前往北京參加國家事務研修考察，行程會否採取「閉環管理」，李慧琼表示，相關安排將適時公布。