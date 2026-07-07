李慧琼︰黃錦輝事件令議員更警醒 周一鳴：調查後徵律政司再決定起訴否

黃錦輝涉嫌酒後駕駛等罪被捕後辭去立法會職務。立法會主席李慧琼再回應事件時表示，黃錦輝辭任是對事件負責任的表現；又指此事會令全體議員更加警醒，同時亦應汲取教訓，更謹慎規範言行，以更認真、盡責的態度履職，回應社會對議會的期望。

警務處長周一鳴昨日出席屯門區議會會議後，被問及黃錦輝的酒精測試結果及被捕時是否神志清醒等問題時表示，不便透露案件細節；強調警方在交通執法上不會因受查人士的背景而有不同標準。至於會否提出檢控，他表示，每宗案件的複雜程度及細節均不同，現階段難以估計需時多久調查，警方會按專業法處理，完成後如有需要，會徵詢律政司意見，再決定是否提控。