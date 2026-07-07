港PMI連升兩月 營商環境好轉 新產品 巿場需求 世界盃開鑼 刺激消費

在經營活動和訂單增長的支持下，香港營商環境好轉。標普全球昨公布6月香港採購經理指數(PMI)經季節調整後，從5月50.4升至6月52.0，反映營商環境連續兩月好轉，而且增長速度更勝5月份。
標普全球市場財智經濟學家Usamah Bhatti昨表示，相關數據反映香港營商環境於今年上半年尾段好轉，經營活動和新增訂單的擴張速度，皆創4個月最高，呈今年3月以來最大改善，加上企業6月從內地和出口巿場新接的訂單量較上月增多，反映銷量增長的版圖廣泛。
標普全球續指，綜觀調查數據，私營企業6月新接的訂單量連續兩月增多，而且受訪的企業亦提及新產品問世、巿場需求升溫，以及世界盃開鑼均帶動客戶消費，需求增長延伸至本地巿場以外，不管內地，還是國際業務，都有溫和的訂單增幅；加上從內地新接的訂單量，更扭轉3個月跌勢，重返擴張水平。
經營者悲觀情緒有改善
至於企業對業務前景的看法，標普全球表示經營者在6月繼續看淡業務前景，惟悲觀情緒較5月份改善。總括來說，企業的負面看法常因本地需求低迷而產生，但也有多家受訪企業寄望中東地緣政治壓力紓緩，繼而對經濟增長作出支持。不過，Usamah Bhatti提及，目前私營企業連續3個月縮編節流，而且由於看淡業務前景，自去年10月以來首次減購投入品。此外，多家公司為求去化庫存和刺激銷路，因此減價促銷，整體銷售價格的升幅回落至3個月最小。