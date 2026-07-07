港PMI連升兩月 營商環境好轉 新產品 巿場需求 世界盃開鑼 刺激消費

在經營活動和訂單增長的支持下，香港營商環境好轉。標普全球昨公布6月香港採購經理指數(PMI)經季節調整後，從5月50.4升至6月52.0，反映營商環境連續兩月好轉，而且增長速度更勝5月份。

標普全球市場財智經濟學家Usamah Bhatti昨表示，相關數據反映香港營商環境於今年上半年尾段好轉，經營活動和新增訂單的擴張速度，皆創4個月最高，呈今年3月以來最大改善，加上企業6月從內地和出口巿場新接的訂單量較上月增多，反映銷量增長的版圖廣泛。

標普全球續指，綜觀調查數據，私營企業6月新接的訂單量連續兩月增多，而且受訪的企業亦提及新產品問世、巿場需求升溫，以及世界盃開鑼均帶動客戶消費，需求增長延伸至本地巿場以外，不管內地，還是國際業務，都有溫和的訂單增幅；加上從內地新接的訂單量，更扭轉3個月跌勢，重返擴張水平。