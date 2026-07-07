全港誕至少63名IB狀元 英基佔27人 罕見病患者從醫冀助同路人

國際文憑大學預科課程(IBDP)昨放榜，全港至少誕63名考獲滿分的狀元。英基學校協會(英基)屬校今年有27名狀元，滬江維多利亞學校和聖士提反書院亦分別誕9名及5名狀元，創兩校歷來佳績。直資傳統名校聖保羅男女中學和保良局蔡繼有學校分別出產6名狀元，而拔萃男書院則有5名。醫科繼續成為不少應屆IB狀元的熱門升學選項；當中，一名患有多囊性腎發育不良的狀元，選擇入讀港大醫學院，希望有機會協助罕見病患者。同時，亦有尖子選擇修讀工程、法商等學科。

聖保羅男女中學今年誕生6名狀元，分別是傅舜盈、朱欣晴、黃鉅霖、莫斯棋、周柏喬和陳皓頤。其中一人選擇醫科，2人對獸醫科有興趣，3人選擇到外國升學。其中狀元周柏喬已獲英國牛津大學取錄，將入讀哲學、政治及經濟的文學士課程。有別多數狀元選讀醫科，周柏喬坦言中三選科時已對醫科沒有興趣，發現自己感興趣的範圍與政治和辯論相關，遂決定入讀上述課程。他表示，暫未決定將來從事的行業，不排除回港當公務員。 另一狀元莫斯棋打算留港讀獸醫。自小已喜歡小動物的她，直言兒時便想成為獸醫，她原本考慮到外國升學，但希望留港陪伴家人和飼養的貓貓，決定留港入讀城大獸醫系。雖然身邊人認為她可以選擇更好的大學，但她認為能實現自己的夢想更重要。

滬江維多利亞學校今年共有122人參加考試，9人考獲滿分成為狀元，為創校以來新高；榜眼和探花則分別有44人和13人。其中一名狀元陳振翰天生患有多囊性腎發育不良，腫瘤導致他其中一邊腎臟功能衰退，須定期監測情況。陳振翰選擇入讀港大醫學院，希望有機會協助患上罕見病的病人。另一名狀元黃凱婷則希望入讀港大法學或法律與工商管理雙學位，冀將來成為律師，為弱勢社群發聲。 喜愛一級方程式赴英讀工程 傳統名校拔萃男書院今年誕生5名狀元、16名榜眼，以及18名探花。5名狀元中有4人計劃到外國升學，1人打算留港升學，沒有人計劃入讀醫科。狀元之一的陳銘得直言對機械工程十分感興趣，將赴劍橋大學修讀工程；又稱熱愛一級方程式賽車，有意投身相關行業。

另一名狀元周沛已報讀港大醫科，但最終決定赴美國耶魯大學修讀細胞生物學。他直言有意投身生物醫學研究，暫亦不排除將來或會從醫。至於狀元王令瑜，是唯一一人打算留港升學，計劃修讀中大環球商業學系。他認為，相關科目畢業後可以在不同行業發展，未來希望留港工作。至於榜眼盧皓朗則計劃選擇到英國修讀英國文學，日後冀回港當老師。 聖士提反書院今年共有5名狀元，多名狀元均打算入讀醫科。唯一女狀元何頌詩因父母均是牙醫，她亦選擇攻讀醫科或牙科。

英基平均分較去年全球高出5.9分 英基表示，在IBDP 2026中，英基考生有1,024人，當中27人考獲滿分45分，43名榜眼。考獲40分或以上的有323人，佔全部學生的31.5%。英基又指，學生平均分數為36.4分，較2025年全球平均分高出5.9分。 英基行政總裁葛琳(Belinda Greer)表示，今年學生再次交出「令人振奮的亮麗成績」，他們付出的努力、專注與熱誠最終取得「輝煌的回報」，為此感到無比自豪。她又感謝家長支持學生。