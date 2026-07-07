女子擅闖慈雲山聖文德書院　襲擊兩名學校職員

一名20歲女子擅闖慈雲山聖文德書院，並襲擊兩名學校職員。警方以涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」拘捕女子。

網傳最近有一名不明人士擅闖聖文德書院的女廁，當時女廁內有一名女學生，有老師聽見女學生尖叫後，到場並制服該名人士。據了解，學校在上月8日發出通告，指當日早會完結後,有一名校外人士擅闖校園。學校職員已即時將其制止，並報警處理。全校學生在事件中均安然無恙。

學校續指由於已將事件上報教育局,警方亦已就事件展開調查,現階段不宜作任何揣測或評論。校方強調一向非常重視校園安全以及學生的身心健康,如家長發現子女情緒受事件影響,請隨時聯絡班主任或輔導老師，以便及時提供協助。