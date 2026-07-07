MPF︱政府擬增拖欠供款兩級附加費 議員憂增中小企資金壓力恐成催命符

財經事務及庫務局表示，為加強對僱主拖延清繳拖欠僱員強制金（MPF）供款的阻嚇力，建議實施兩級制附加費，在現有5%附加費基礎上，增加一級附加費，如僱主在供款日起計120日內未繳清拖欠供款及第一級附加費，將要繳付欠款額10%的第二級附加費，有關款項全數撥入受影響僱員強積金帳戶內。(資料圖片)

財經事務及庫務局表示，為加強對僱主拖延清繳拖欠僱員強制金（MPF）供款的阻嚇力，建議實施兩級制附加費，在現有5%附加費基礎上，增加一級附加費，如僱主在供款日起計120日內未繳清拖欠供款及第一級附加費，將要繳付欠款額10%的第二級附加費，有關款項全數撥入受影響僱員強積金帳戶內。有立法會議員擔憂會增加中小企現金流的壓力，新附加罰款或成為企業東主的催命符。

工業界立法會議員、經民聯黃永威於電台節目認為，疫情之後，香港經濟仍在復甦階段，加上去年強積金投資基金表現不佳，中小企正面臨巨大的營運及現金流壓力，不少仍在復元中，關注實施新罰則的時機不太合適，若在此時針對動輒過千萬薪酬開支的企業加徵10%附加費，將構成沉重壓力，雖然阻嚇力巨大，惟擔心新建議會成為企業的「催命符」。他又認為遲交稅款180日才會被增加罰款，認為強積金做法應該看齊。

勞工界立法會議員周小松在同一節目表示，根據政府數據，在發出繳款通知書後，有約九成也能追回拖欠供款，真正因為僱主破產無法追回的只佔5%，反映很多僱主不是資金周轉問題而拖欠供款，而是不夠重視。他認為當局建議拖欠供款120日後施加第二級罰款，是合適做法。若僱主屬屢犯或惡意拖欠，政府仍可採取民事甚至刑事檢控等更嚴厲的手段作處罰。