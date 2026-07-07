大埔男工單獨開工出事 救護花逾1小時尋獲位置 兒：係失救死（更新）

昨日（6日）約下午2時半，一名64歲姓黃男工獨自於大埔寨乪一間村屋進行批盪水泥期間，懷疑意外被角磨機，又稱砂輪機割傷右大腿，傷口深達10厘米後，血流不止，自行報警求助。警方和救護員接報後趕至現場，發現他腳部受傷，已經陷入昏迷，由救護車送往雅麗氏何妙齡那打素醫院搶救，可惜其後被證實死亡，其死因有待驗屍後確定。警方經初步調查，相信死者在上址工作期間使用角磨機時割傷大腿重創，送院搶救後不治。事後其工友在現場焚香拜祭，村屋內放有裝修工具及一些衣服鞋物，相信為男工留下。

據了解，男工與妻子育有一對子女，同住新蒲崗一個居屋單位，子女已成年投身社會。男工妻子獲悉丈夫噩耗後瞬間崩潰，她大讚丈夫老實、顧家，為人沉默寡言，平日在家不多談工作。男工兒子接受傳媒訪問時表示，相信爸爸因為大動脈被割傷流血過多失救而死。他質疑，為何只得父親獨自工作，沒有工友同行，認為僱主安排工作上有問題，「爸爸當時報警只話自己頭暈，冇講到流好多血，可能當時999唔知佢咁嚴重。」以致父親出事後，救護員花了1個多小時才尋獲其村屋位置，「如果當時有其他工友在場，爸爸係可以接受急救，工友可幫手報警，講確實情況，又可幫手帶路，唔使延誤救治。」