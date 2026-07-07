Ray Online｜港台新聞台料7月底啟播 王巧容家耀等9名主播加盟陣容曝光

香港電台主要播放直播新聞及資訊節目的「港台電視32」，將轉型成新聞綜合台，計劃星期五舉行新節目巡禮，消息指最快本月底啟播。早前港台聘請多名前主播過檔，及內部抽調人手，宣傳廣告近日曝光，以「專業求真 港台新聞」（Truthful & Professional）為口號，並披露9名主持陣容，其中包括有線新聞前總主播王巧，其餘8人均曾任職有線新聞、Now TV以及無綫新聞。

根據港台社交平台公布，加盟港台的包括全港最資深的有線新聞前總主播王巧，預料她報新聞之餘，亦將任主管角色。同期加入港台的分別有無綫新聞台前主播容家耀、袁沅玉、明珠台前主播Melissa Gecolea、Peter Koveos。另外，宣傳亦出現在港台新聞宣傳廣告的包括曾任職Now TV的黃貝紋、呂德琳，以及曾在有線新聞工作的盧曉珊、何佩珊，部份人近年已於港台新聞部等不同部門工作。

早前有報道指，開設新聞台由廣播處長關婉儀提議，3月改變部門架構，新設由總監級管理的「中央支援組」，直屬處長並協助推展策略性發展項目，推動機構創新。節目預料包括其他時政節目，故不會全24小時只播新聞。今年度《財政預算案》提及，港台會「加強港台電視32的節目內容，以推廣和宣傳政府政策及信息」。