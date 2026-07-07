外傭團體倡加人工至6670元　僱傭公會：加薪150至200元更合理

香港亞洲家務工工會聯會要求將本地外傭最低工資，上調約三成至6670元，以追上通脹率，並倍增膳食津貼至2,770元。香港僱傭公會主席陳東風今日(7日)在電台節目表示，有關加幅過高，大部分僱主難以接受。雖然政府公布5月份通脹率約為2%，但外傭基本開支由僱主包辦，實際面對的通脹壓力僅0.5，其餘的通脹壓力其實已全數轉移至僱主身上，因此以通脹為由要求大幅加薪的說服力較弱。

可考慮按工齡實施雙軌制

陳東風提及，目前約有八成外傭正領取5,100元的標準最低工資，另有15%至20%獲發5,300至5,500元工資，僅極少數人能獲得6,000元或以上工資。對於有團體提出將工資提高至6,172元，他同樣認為超過6,000的水平難以令僱主接受，建議將最低工資調升150至200會較為合理，或可考慮按工齡實施雙軌制，如初來港外傭維持基本標準工資，而擁有5年或以上工齡的熟手外傭，則由僱主與外傭自行商議薪酬，對雙方更為公平。