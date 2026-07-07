外傭團體倡加人工至6670元　僱傭公會：加薪150至200元更合理

香港亞洲家務工工會聯會要求將本地外傭最低工資，上調約三成至6670元，以追上通脹率，並倍增膳食津貼至2,770元。香港僱傭公會主席陳東風今日(7日)在電台節目表示，有關加幅過高，大部分僱主難以接受。雖然政府公布5月份通脹率約為2%，但外傭基本開支由僱主包辦，實際面對的通脹壓力僅0.5，其餘的通脹壓力其實已全數轉移至僱主身上，因此以通脹為由要求大幅加薪的說服力較弱。
可考慮按工齡實施雙軌制
陳東風提及，目前約有八成外傭正領取5,100元的標準最低工資，另有15%至20%獲發5,300至5,500元工資，僅極少數人能獲得6,000元或以上工資。對於有團體提出將工資提高至6,172元，他同樣認為超過6,000的水平難以令僱主接受，建議將最低工資調升150至200會較為合理，或可考慮按工齡實施雙軌制，如初來港外傭維持基本標準工資，而擁有5年或以上工齡的熟手外傭，則由僱主與外傭自行商議薪酬，對雙方更為公平。
膳食津貼調升至1500已足夠
膳食安排方面，陳東風解釋現時合約法例規定僱主必須提供免費膳食，市場上高達九成僱主均是包辦外傭膳食，只有少數僱主因自身飲食習慣如茹素，或經常外出用膳，才會發放膳食津貼。膳食津貼的本意是供外傭購買基本糧食如米、菜、肉等，以便在僱主家中烹調，而非補貼外傭每餐外出購買現成飯盒，認為將膳食津貼調升至約1,500元，已足夠應付外傭自行加工食材的開支。
陳東風又分析，本港現時的競爭力與台灣、新加坡及馬來西亞等地基本持平。馬來西亞的外傭薪酬普遍低於香港，而中東地區薪酬亦僅維持於3,500至4,000元。雖然歐美等地提供上萬港元的高薪，但工種與家庭傭工性質不同，因此香港面對的競爭壓力並非太大。