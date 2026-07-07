公眾對立法會興趣減少？李慧琼：少火花收視自然弱

立法會在網上推出「每周會議速覽」，揀選市民關心的議題，簡要說明每周會議重點。立法會主席李慧琼今早（7日）在商台節目被問到為何市民對立法會興趣減少，她認為其中原因是議會由過去對抗性變為理性討論，「大家都明嗰套劇本，立法會少火花，收視自然可能弱少少」。不過，她認同要思考如何在新時代理性討論下，讓市民更掌握立法會情況。

李慧琼指出立法會周一至周五有不同會議，惟市民生活繁忙無暇留意議題，立法會將「相信是市民較關注熱點」放進每周會議速遞，屬回應社會新時代的宣傳方法。至於議題是誰選擇，李慧琼則指由立法會與秘書處討論。她認為，市民本周應會關心北都專屬法例的首讀、涉及醫委會改革的《醫生註冊條例》首讀，以及《性罪行條例》修例。

對於有聲音指近年公眾對立法會新聞興趣減少，李慧琼認為情况或涉很多原因，包括議會由過去「對抗性」變成「理性討論」，「大家都明嗰套劇本，立法會少火花，收視自然可能弱少少」但不想立法會變為對抗的場景，如拉布、阻止會議舉行，她認為在新時代下，立法會議員都理性討論，立法會應想辦法讓市民更掌握立法會討論的事情。