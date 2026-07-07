科大商學院中環中心啟用 院長安思遠：提供靈活教學空間

科大商學院今日(7日)表示，新設施「科大商學院中環中心」由5月起分階段啟用，不只設有教室、分組討論室、會議室等設施，更有可容納180人的單一大型活動場地，以及提供舒適研討環境的開放式學習區。​商學院表示，中心現時供商學院研究生上校之用，日後亦會開放予其他學院或商業機構。 全新的科大商學院中環中心位於金鐘統一中心，前身為酒樓「名都酒樓」；佔地約30,000平方呎，​設有多項靈活的設施，包括可靈活組合的4間教室，總容納量約280人；提供可容納180人的單一大型活動場地。此外，中心配備了12間分組討論室、會議室，以及提供舒適研討環境的開放式學習區。科大知名的地標「時間之輪」亦設置在戶外學習空間。

5月起分階段啟用 中心自2026年5月分階段啟用以來，既作為研究生及高級管理人員課程的教學場地，亦是推動企業協作、校友聯絡、社區參與及課程推廣的平台。科大商學院助理院長曾志安表示，中心現時正供予MBA、碩士及行政教育課程學員上課使用，這類學員多在市區工作，中心的地理位置能大幅提升上課與參與活動的便利性。 他表示，未有就中心的使用率設置目標，但預期未來一年內，該場地在晚間課程及日間活動的應用頻率將顯著增加。曾志安又指，中心不僅服務商學院，也開放予校內其他學院及部門使用，便利各單位在市區安排活動、會議或與企業洽談。

安思遠：打造連接中國與世界的橋樑 談到商學院的長遠發展，科大商學院院長安思遠表示，全球正面臨中國科技崛起與AI時代的兩大變革；學院已將AI納入教學核心，培育具備國際視野與 AI競爭力的下一代商業領袖。安思遠強調，學院將致力成為連接中國與世界的商業橋樑，協助企業培訓跨文化管理人才，並助其走向全球。 安思遠又指，商學院暫時未有計劃在海外設置中心，將持續發揮連接中國與世界的橋樑作用。他認為，香港科技大學具備高度國際化的教學環境，並以英語授課，能夠有效吸引國際人才，這與內地頂尖大學在資源與網絡上具備強大的互補性。