東張西望｜石硤尾公屋現「野人父子」　霸佔後樓梯當私竇

無綫節目《東張西望》周一（6日）報道一宗公屋公共空間被長期霸佔的個案，位於石硤尾的一幢公屋，該對被稱為「野人父子」的住戶涉將後樓梯改造成「私竇」，擺放大量雜物及日常用品，行為已達數月，現場傳出異味。事件引起附近居民投訴，指該行為已嚴重影響環境衞生與消防安全。

有街坊指，石硤尾一幢公屋的公用後樓梯，發現被一對父子長期霸佔，日常在該處食飯、瞓覺、睇片等，儼如將其視作私人居所。該處亦堆放大量雜物，並傳出陣陣酸臭味，有關情況已持續數月。街坊指曾前往樓上探訪友人，途經後樓梯時目睹兩男在該處「食住瞓」，聞到「酸宿臭味」，認為影響環境衛生，再加上對方態度不太友善，令他和街坊都感到不安及困擾。居民曾多次向房屋署及大廈管理處投訴，惟多年來情況並未得到根本性的改善。附近住戶接受訪問時亦大吐苦水，表示該單位堆積了大量垃圾，不斷有蟑螂爬出爬入，嚴重影響周邊環境衞生。由於後樓梯被雜物嚴重阻塞，防煙門更被堵住，存在重大火警隱患，街坊憂慮一旦發生火災，後果將不堪設想。

《東張》攝製隊實地考察，發現後樓梯防煙門的玻璃被人用碎報紙遮擋，擺滿棉被、膠箱、膠袋和膠樽等私人物品，甚至還有大量調味料和飲品，後樓梯的窗戶上還掛滿衫褲，包含女性內衣。一名上身赤裸、身形肥伴健碩男子席地而坐，正收看手機影片，地上擺放數碟餸菜。到了晚上，其母親返回後，一家三口直接在後樓梯席地開餐，深夜於該處就寢。 單位淪為「垃圾屋」難住人 攝製隊發現該對父子原本居住在同層的公屋單位內。然而，該單位淪為「垃圾屋」，雜物堆積至天花板高度，僅留下極為狹窄通道，無法正常住人，相信兩父子是由於屋內缺乏活動空間，長期佔用後樓梯公眾地方生活。此外，附近居民透露，該單位長期有大量蟑螂爬出，衞生環境惡劣。野人父親亦經常在附近長櫈飲酒，醉後被指隨處便溺及露宿大廈暗角。

父稱曾「擸刀」大戰房署 野人父親受訪時表示，自己在該處居住38年，坦言自己與兒子日夜都在後樓梯生活，不回單位睡覺。他更自爆早年曾因後樓梯擺放雜物問題，與房屋署及保安人員發生嚴重衝突。據其所述，當時房屋署派出約30名人員到場意圖清理，他曾試過持刀與到場的警員及保安對峙。 主持嘗試上前向該對父子了解情況並進行採訪時，兩人的態度十分抗拒，除了大聲拒絕回應之外，野人父親更情緒激動地驅趕攝製團隊，保安人員亦有介入。有關當局將如何處理此宗長期佔用公眾地方及消防通道的個案，節目表示將在後續報道中繼續跟進。