徐家健：網約車規管「的士化」　質疑扼殺靈活就業

政府推出網約車規管方案，首階段發出上限1萬個的車輛許可證。百家塔政策研究所共同創辦人徐家健指出，規管方案硬套的士模式，將扼殺靈活就業的經濟彈性。他認為不應設網約車牌照上限，亦應容許車主以外的司機提供網約車服務。
智庫發表《守護靈活就業：從司機角度看網約車規管的盲點與改進建議》研究報告，透過網約車司機焦點小組了解他們的工作習慣。研究發現彈性就業是對網約車司機的主要吸引力，不少非全職網約車司機當時是因為失業或就業不足而入行，而部分是彈性地使用家人名下的車輛；長遠繼續以非全職方式參與的司機，透過網約車服務幫補不穩定的正職收入亦是主要原因。
即將實施的網約車規管方案，要求車輛持有涵蓋網約車用途的第三者風險保險。不過，焦點小組討論發現，所有兼職網約車司機都表示不願意承擔高固定費用（如租賃費、保險費等），打算屆時不會再從事網約車司機。
「的士化」規管或削弱靈活就業
徐家健分析即將實施的網約車規管方案，指出車輛許可證數目偏低、要求車輛持有涵蓋網約車用途的第三者風險保險，以及規定車輛須由個人名義登記，均反映制度正將網約車拉回傳統的士式框架。報告認為，這種「的士化」規管將削弱網約車最核心的彈性優勢。若網約車最終被「的士化」，乘客將失去一個在舒適度、清潔度及服務體驗上具差異的出行選擇；網約車與的士亦會由互補關係，走向更直接甚至更惡性的競爭。從宏觀角度看，規管的士化亦會削弱靈活就業在經濟不景、轉換工作或創業初期提供補充收入的安全網。
報告建議網約車規管不應簡單套用傳統的士框架，而應在保障乘客安全與服務質素的前提下，採取6項改進方向，包括容許平台為所有行程購買保險；容許車主以外的司機提供網約車服務；容許先領許可證後換車；更靈活分配車輛許可證；放寬車齡須低於12年的要求；應適時調整規管方案。