徐家健：網約車規管「的士化」　質疑扼殺靈活就業

政府推出網約車規管方案，首階段發出上限1萬個的車輛許可證。百家塔政策研究所共同創辦人徐家健指出，規管方案硬套的士模式，將扼殺靈活就業的經濟彈性。他認為不應設網約車牌照上限，亦應容許車主以外的司機提供網約車服務。

智庫發表《守護靈活就業：從司機角度看網約車規管的盲點與改進建議》研究報告，透過網約車司機焦點小組了解他們的工作習慣。研究發現彈性就業是對網約車司機的主要吸引力，不少非全職網約車司機當時是因為失業或就業不足而入行，而部分是彈性地使用家人名下的車輛；長遠繼續以非全職方式參與的司機，透過網約車服務幫補不穩定的正職收入亦是主要原因。