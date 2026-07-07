「的士禮貌活動」大使駐景點口岸 籲司機不拒載不濫收車資

香港的士業議會今日舉行（7日）新一年度「的士禮貌活動啟動禮」，由大學生所組成的禮貌大使團隊，會在6月中至9月期間，在全港多個繁忙的士站、旅遊熱點及口岸等，派發宣傳單張及紀念品，主動協助長者上車及乘客處理行李，並提醒司機遵守不拒載、不濫收車資等規則

今年的活動以「以客為尊，禮貌行先」為主題，其中一句口號為「禮貌問聲好，電子支付好」，鼓勵司機以禮待客，提供電子支付，便利乘客。運輸署署長謝詠誼表示，的士司機是旅客來港其中一群最先接觸的前線服務員，司機的態度和禮貌，會直接影響到香港形象。