「的士禮貌活動」大使駐景點口岸 籲司機不拒載不濫收車資

香港的士業議會今日舉行（7日）新一年度「的士禮貌活動啟動禮」，由大學生所組成的禮貌大使團隊，會在6月中至9月期間，在全港多個繁忙的士站、旅遊熱點及口岸等，派發宣傳單張及紀念品，主動協助長者上車及乘客處理行李，並提醒司機遵守不拒載、不濫收車資等規則
今年的活動以「以客為尊，禮貌行先」為主題，其中一句口號為「禮貌問聲好，電子支付好」，鼓勵司機以禮待客，提供電子支付，便利乘客。運輸署署長謝詠誼表示，的士司機是旅客來港其中一群最先接觸的前線服務員，司機的態度和禮貌，會直接影響到香港形象。
謝詠誼指出，當局較早前先後推出的士司機違例計分制度，優化的士筆試內容，以及推出的士車隊制度，現時已有5支的士車隊投入服務，普遍聽到公眾對的士車隊服務有正面評價。她表示，在稍後當局會宣布落實在的士強制安裝行車紀錄系統，以保障司機及乘客兩方面的權益，亦會繼續透過「的士服務嘉許計劃」去表揚優秀司機。
的士提供電子繳費 八達通上月交易總數增長逾一倍
謝泳誼又提到，自今年4月1日規定所有的士司機必須提供電子支付方式至今，使用電子支付的乘客穩步上升，當中以八達通為例，6月的士電子支付交易宗數比實施新規定前增加超過一倍，顯示措施為司機及乘客帶來便利。
業界料明年初強制裝「三寶」
的士業議會主席黃卓邦表示，活動會提醒司機「唔揀客、唔拒載、唔濫收車資」，希望推動的士業界良性發展，帶來積極改變與進步。黃卓邦續指，業界現時正積極配合當局的「組合拳」政策，包括推行違例記分制，以嚴厲打擊違規行為。預計明年初會為全港的士強制安裝「三寶」，以監督的士司機服務，包括車廂攝像鏡頭、行車紀錄儀及全球衛星導航系統，從根本杜絕違法行為。