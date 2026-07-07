升中派位2026｜朱同學派九龍華仁興奮變Happy貓 女主播都睇到笑

升中派位結果揭盅，油蔴地天主教小學（海泓道）一名男學生朱同學獲派心儀的九龍華仁中學，當場興奮尖叫開心到彈起，受訪時真情流露化身「Happy貓」，無綫新聞播出片段後，連女主播看畢亦「嘴角上揚」。(無綫新聞畫面)

升中派位結果今日（7日）揭盅，學生到就讀小學領取「派位證」及「入學註冊證」，最引網民關注的是油蔴地天主教小學（海泓道）一名男學生的新聞訪問片段。該間小學98.9%學生獲派首三志願，獲派第一志願的有92.4%，其中一名朱同學獲派心儀的九龍華仁中學，當場興奮尖叫開心到彈起，受訪時真情流露化身「Happy貓」，無綫新聞播出片段後，連女主播賀子欣看畢亦「嘴角上揚」。不少網民對於他興奮而熱烈的童真表現大呼可愛。

朱同學說︰「我可以話我癲到爆！超級無敵之開心可以話係！我真係以為呢一個簡直同夢一樣，發緊夢我𠵱家係。我真係好開心好開心好開心好開心！Happy！Happy！Happy！」他表示無法相信自己實力可以入到九龍華仁中學，稱每周有三日補習1.5小時，「雖然有點辛苦，但也認為是值得的，」故入到心儀中學很多謝父母、同學、老師協助。

不少網民對於其興奮而童真表現大感可愛，表示：「今朝睇完都戥超級無敵之開心嘅朱同學開心」、「又醒又識感恩又有童真」、「連個主播都睇到笑」、「連報告新聞嗰位anchor woman都嘴角上揚，忍唔住會心微笑」、「佢都有努力付出，入到心儀嘅學校係值得開心，恭喜」。