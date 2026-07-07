快樂番薯反駁前員工指控　批食材腐爛照片是歪曲事實

針對前員工指控店舖出現鼠蹤、食材腐爛等問題，並展示多張圖片及影片。「快樂番薯」在聲明中強調，相關畫面拍攝於門市定期閉店深層清潔期間，有關人士發布內容時刻意混淆拍攝時間與實際營運情境，將清潔期間的畫面與正常營業狀況作不恰當連結，並不能反映門市日常實際狀況。

早前內地連鎖飲品店「快樂番薯」遭前員工指控，店舖出現有食安問題，以及聘請黑工。「快樂番薯」昨日（6日）發表聲明反駁，指相關言論歪曲事實、斷章取義，是散播失實內容，公司已委託法律顧問跟進，並向相關人士發出律師信；同時即日起推出「全民監督計劃」，開放門市供市民參觀。

發言人指出，在相關事件引起社會關注後，食環署已前往公司多間分店進行突擊抽查，入境處亦同步巡查，強調截至目前，所有受查門市均符合香港食品安全及衞生要求，未發現使用違規食材、衞生不合標準或違反勞工法規的情況。

發言人表示，公司所有主要原材料均按照香港相關法規及標準進行採購與檢驗，又提及公司持續為香港市民提供高品質、高性價比的產品，而非透過降低品質或使用不合規食材，

推出「全民監督」可預約參觀

另外，「快樂番薯」宣布即日起推出「全民監督計劃」，將會開放門市供傳媒及市民預約參觀；同時會加強門店巡查及公開第三方檢查記錄；亦會完善食材全鏈條追溯機制；以及設立官方意見反映渠道。「快樂番薯」強調，「一個值得信任的品牌，經得起任何形式監督」。