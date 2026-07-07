自編自導罪案予還押犯提供線報申請減刑　最後一名被告認罪候判

廉政公署早前揭發荔枝角收押所有還押犯，串謀同黨策劃兩宗自編自導的罪案，從而讓另外兩名還押候訊犯人以向警方提供罪案線報為由，向法庭申請減刑。廉署及早介入，成功阻截該兩宗管有非法槍械、炸藥或毒品罪案發生，並起訴5人。其中4人已認罪判囚，餘下一名被告今日(7日)在區域法院承認「洗黑錢」。暫委法官李志豪將案件押後至明日(8日)聽取求情，並批准她繼續保釋。

被告鄭樂琳(27歲)，早前否認一項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產，違反《有組織及嚴重罪行條例》。案件原訂昨日(6日)開審，被告今日承認控罪。4名同案被告分別為王珏琛，案發時為荔枝角收押所還押犯；其女朋友劉臻頤以及兩名同黨關宇軒及溫展鵬。4人早前共承認4項罪名，即兩項串謀妨礙司法公正、一項「洗黑錢」及一項無合理因由而沒有按照法庭的指定歸押，分別被判囚1年至3年6個星期。