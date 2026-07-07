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出版：2026-Jul-07 17:59
更新：2026-Jul-07 17:59

狗隻入食肆懶人包｜狗主守則一文睇清　3類食肆仍禁入（附狗隻友善餐廳名單）

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食環署於7月9日起容許狗隻進入獲批准食肆，暫時有833間中籤食肆完成相關手續。(資料圖片)

食環署於7月9日起容許狗隻進入獲批准食肆，暫時有833間中籤食肆完成相關手續。(資料圖片)

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食環署於7月9日起容許狗隻進入獲批准食肆，暫時有833間中籤食肆完成相關手續。不過，狗隻除了只可以進入獲批食肆之外，仍要遵守不能上餐桌、要用牽引帶在內一系列的要求，即睇以下由《am730》整合的狗主守則、食肆經營者安排和精選寵物友善餐廳推介的懶人包。

7月9日起，狗隻可進入獲批准的食肆 火鍋店暫時不獲接受申請成狗隻准入食肆。(資料圖片) 烤肉店同樣不獲接受申請成狗隻准入食肆。(資料圖片)

3類食肆暫時不接受申請

政府擬修例容許狗隻進入食肆，首階段擬設約500至1,000個名額，相關名單已在6月中推出。而食環署將於7月9日起正式容許狗隻進入獲批食肆。為確保安全考慮、牌照規定及環境衞生，獲批餐廳在任何時段和座位區域，均不得在餐桌上烹煮或加熱食物。另外，以下3類食肆暫時不接受申請︰

  • 火鍋店

  • 烤肉店（包括鐵板燒、韓式燒烤等）

  • 面積小於20平方米的餐廳

    狗狗入餐廳指引須知

帶狗狗進入獲批餐廳須導守相關指引，否則違例者最高可被罰款$10,000及監禁3個月，嚴重者甚至會有每日額外罰款！以下為狗主帶狗狗入餐廳須留意的要點

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出發前

  • 必須確保狗隻已接種狂犬病疫苗並植入晶片，隨身攜帶電子狗隻牌照（可經「智方便」查閱）以供食肆核實。攜狗顧客須確保其狗隻已符合《狂犬病條例》的要求。攜狗食客亦應理解食肆有機會要求攜狗食客出示狗隻牌照以供核實。若食客未能提供有關牌照，食肆有權拒絕該狗隻進入。

  • 若狗隻如明顯有攻擊性或情緒緊張，不應帶同進入食肆。

  • 根據其狗隻的性格、社交習慣及對陌生環境的反應，評估是否需要讓狗隻在食肆內佩戴口罩。

  • 預先準備狗隻可能用到的物品，例如狗用食物、餐具、清潔用品等。

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  • 攜狗食客有責任了解其狗隻的種類，是否符合法例的要求以進入獲批准食肆。如食肆員工要求說明狗隻是否屬於「已知危險狗隻」或「格鬥狗隻」、要求出示狗隻牌照等，攜狗食客應配合食肆的安排。

    • 用餐期間

    • 必須全程使用長度不超過1.5米的牽引帶，由成人穩妥控制，或穩妥地縛在處所內的固定附着物上。即使置於狗袋或手推車內，仍需繫上牽繩。

    • 嚴禁狗隻使用食肆餐具或跳上餐桌。餵食時請使用自備容器，並留意部分食肆不容許狗隻上座椅。

    • 請勿要求食肆員工協助加熱狗隻食物。

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  • 確保狗隻不阻礙走道或走火通道，且不得進入廚房或食物處理區。

    • 突發情況

    • 發生排泄或弄污地方時，飼主需主動清理並棄置，並通知員工消毒。拒絕清理者，食肆有權代為處理並收取清潔費。

    • 若不幸發生咬傷事故，必須立即報警，扣留並隔離涉事狗隻，配合後續調查。

    食環署早前就容許狗隻進入獲准食肆舉辦業界簡介會。(資料圖片) 食環署早前就容許狗隻進入獲准食肆舉辦業界簡介會。(資料圖片) 食環署早前就容許狗隻進入獲准食肆舉辦業界簡介會。(資料圖片) 食環署早前就容許狗隻進入獲准食肆舉辦業界簡介會。(資料圖片)

    非攜狗食客須知

    至於非攜狗食客亦同樣有相關指引可跟隨，獲批准的狗隻友善食肆必須在門口張貼指定標示。進入前請留意，若您對寵物過敏或有顧慮，可預先知悉處所內可能會有狗隻在場。為讓他們在進入「狗隻友善食肆」時能更了解與寵物共處的禮儀，以下為「非攜狗顧客」懶人包：

    • 先問後摸：想撫摸或拍攝他人的愛犬，請務必先獲得狗主同意。

    • 勿餵食：未經狗主允許，嚴禁擅自餵飼別人的寵物。

    • 保持禮貌：請避免突然大聲叫喊、以食物逗弄，或做出任何會驚嚇、刺激狗隻的行為。

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  • 保持距離：請勿嘗試牽引、推開或驅趕他人的狗隻，避免引發誤會或造成不必要的安全風險

  • 尋求協助：若發現狗隻行為對您造成滋擾(如持續吠叫或影響環境)，請先向食肆員工反映，由店方進行專業評估與處理。

  • 保護個人物品：建議妥善放置隨身手袋或私人物品，防止因狗隻好奇而被弄損。

  • 意外處理：如不幸被咬傷，請保持冷靜，立即尋求食肆員工協助。根據法例，攜狗顧客必須主動報警；傷者亦可根據需要自行決定是否報警。

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    食環署於7月9日起容許狗隻進入獲批准食肆，暫時有833間中籤食肆完成相關手續。(資料圖片) 食環署於7月9日起容許狗隻進入獲批准食肆，暫時有833間中籤食肆完成相關手續。(資料圖片) 政府將容許狗隻進入獲准的食肆。(林俊源攝)

    狗隻友善食肆｜常見問題

    Q1：如成功申請，經營者的具體責任為何？

    A1：批食肆經營者必須遵守法例和牌照條件，以保障人和動物的安全，以及確保食物安全和環境衞生；經營者需確保符合法例要求才讓顧客攜狗進入。食肆經營者亦需執行各項保障衞生及安全的持牌條件。

    Q2：法例要求狗隻進入食肆時需要被牽引着，但細節要求還有什麼需要留意？

    A2：根據法例，狗隻必須以不超逾1.5米的狗帶由成年人穩妥地牽引着，或穩妥地縛在固定附着物上。

    Q3：如狗隻已放在寵物車或寵物袋內，攜狗顧客是否仍需按法例要求之方式控制狗隻？

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    A3：即使在狗袋或手推車內，攜狗顧客仍須按法例要求由成年人穩妥地牽引着狗隻，或將其狗帶縛在固定附着物上，以應付狗隻因受外界刺激而可能導致的危險情況。

    Q4：食肆可否為狗隻提供食物？

    A4：為保障食物安全和環境衞生，持牌條件列明不得在食肆內烹煮或準備狗用食物，此規定涵蓋加熱或翻熱工序。食肆可提供或售賣預先包裝、無需額外處理的狗用乾糧、真空包裝的狗用食物及狗用罐頭，但不可對這些食物進行加熱或翻熱工序，包括用熱水或微波爐加熱或翻熱。

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    Q5：是否容許食肆在座位間提供設施讓顧客自行加熱狗用的食物？

    A5：持牌條件沒有禁止在食肆內提供設施供顧客自行加熱狗用的食物。如提供這些設施，應清楚列明使用守則，確保安全和環境衞生。

    Q6：狗隻不可處於餐桌上，但可否抱著或坐在餐椅上接觸餐桌？

    A6：無論狗隻抱著或坐在餐椅上，均不得接觸餐桌枱面，而狗用食物亦不得放於餐桌上供狗隻食用。

    特設2條申請熱線查詢

    為了讓計劃順利推行，食環署特設兩條申請熱線（2867 5912 或2867 2836），業界人士如在申請過程中有任何疑問，可於星期一至五（公眾假期除外）辦公時間內致電查詢。

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    食環署於7月9日起容許狗隻進入獲批准食肆。

    精選寵物友善餐廳推介

    • 土瓜灣大排檔， 九龍浙江街31A-31B號宏豐大廈地下

    • 有得餃，新界元朗合益路好景洋樓地下6及7號鋪

    • 點心薈， 九龍大角咀塘尾道25號地下A鋪

    • 華星冰室， 新界大埔大埔太和路15號太和中心地下31號鋪

    • 醉河卡拉OK， 新界元朗錦田泰康圍91及92號鋪

    • 雙喜堂， 九龍新蒲崗錦榮街6-24A號金橋大廈地下7號鋪

    獲准許狗隻進入的食肆名單(截至2026年7月7日)

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