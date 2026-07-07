狗隻入食肆懶人包｜狗主守則一文睇清　3類食肆仍禁入（附狗隻友善餐廳名單）

食環署於7月9日起容許狗隻進入獲批准食肆，暫時有833間中籤食肆完成相關手續。不過，狗隻除了只可以進入獲批食肆之外，仍要遵守不能上餐桌、要用牽引帶在內一系列的要求，即睇以下由《am730》整合的狗主守則、食肆經營者安排和精選寵物友善餐廳推介的懶人包。

3類食肆暫時不接受申請 政府擬修例容許狗隻進入食肆，首階段擬設約500至1,000個名額，相關名單已在6月中推出。而食環署將於7月9日起正式容許狗隻進入獲批食肆。為確保安全考慮、牌照規定及環境衞生，獲批餐廳在任何時段和座位區域，均不得在餐桌上烹煮或加熱食物。另外，以下3類食肆暫時不接受申請︰ 火鍋店

烤肉店（包括鐵板燒、韓式燒烤等）

面積小於20平方米的餐廳 狗狗 入餐廳指引須知 帶狗狗進入獲批餐廳須導守相關指引，否則違例者最高可被罰款$10,000及監禁3個月，嚴重者甚至會有每日額外罰款！以下為狗主帶狗狗入餐廳須留意的要點

出發前 必須確保狗隻已接種狂犬病疫苗並植入晶片，隨身攜帶電子狗隻牌照（可經「智方便」查閱）以供食肆核實。攜狗顧客須確保其狗隻已符合《狂犬病條例》的要求。攜狗食客亦應理解食肆有機會要求攜狗食客出示狗隻牌照以供核實。若食客未能提供有關牌照，食肆有權拒絕該狗隻進入。

若狗隻如明顯有攻擊性或情緒緊張，不應帶同進入食肆。

根據其狗隻的性格、社交習慣及對陌生環境的反應，評估是否需要讓狗隻在食肆內佩戴口罩。

預先準備狗隻可能用到的物品，例如狗用食物、餐具、清潔用品等。

攜狗食客有責任了解其狗隻的種類，是否符合法例的要求以進入獲批准食肆。如食肆員工要求說明狗隻是否屬於「已知危險狗隻」或「格鬥狗隻」、要求出示狗隻牌照等，攜狗食客應配合食肆的安排。 用餐期間 必須全程使用長度不超過1.5米的牽引帶，由成人穩妥控制，或穩妥地縛在處所內的固定附着物上。即使置於狗袋或手推車內，仍需繫上牽繩。

嚴禁狗隻使用食肆餐具或跳上餐桌。餵食時請使用自備容器，並留意部分食肆不容許狗隻上座椅。

請勿要求食肆員工協助加熱狗隻食物。

確保狗隻不阻礙走道或走火通道，且不得進入廚房或食物處理區。 突發情況 發生排泄或弄污地方時，飼主需主動清理並棄置，並通知員工消毒。拒絕清理者，食肆有權代為處理並收取清潔費。

若不幸發生咬傷事故，必須立即報警，扣留並隔離涉事狗隻，配合後續調查。

非攜狗食客須知 至於非攜狗食客亦同樣有相關指引可跟隨，獲批准的狗隻友善食肆必須在門口張貼指定標示。進入前請留意，若您對寵物過敏或有顧慮，可預先知悉處所內可能會有狗隻在場。為讓他們在進入「狗隻友善食肆」時能更了解與寵物共處的禮儀，以下為「非攜狗顧客」懶人包： 先問後摸 ：想撫摸或拍攝他人的愛犬，請務必先獲得狗主同意。

勿餵食 ：未經狗主允許，嚴禁擅自餵飼別人的寵物。

保持禮貌：請避免突然大聲叫喊、以食物逗弄，或做出任何會驚嚇、刺激狗隻的行為。

保持距離：請勿嘗試牽引、推開或驅趕他人的狗隻，避免引發誤會或造成不必要的安全風險 尋求協助：若發現狗隻行為對您造成滋擾(如持續吠叫或影響環境)，請先向食肆員工反映，由店方進行專業評估與處理。 保護個人物品：建議妥善放置隨身手袋或私人物品，防止因狗隻好奇而被弄損。 意外處理：如不幸被咬傷，請保持冷靜，立即尋求食肆員工協助。根據法例，攜狗顧客必須主動報警；傷者亦可根據需要自行決定是否報警。 室內遊樂場｜暴曬／落雨都能放電！ 港九新界康文署免費兒童遊戲室合集

狗隻友善食肆｜常見問題 Q1：如成功申請，經營者的具體責任為何？ A1：批食肆經營者必須遵守法例和牌照條件，以保障人和動物的安全，以及確保食物安全和環境衞生；經營者需確保符合法例要求才讓顧客攜狗進入。食肆經營者亦需執行各項保障衞生及安全的持牌條件。 Q2：法例要求狗隻進入食肆時需要被牽引着，但細節要求還有什麼需要留意？ A2：根據法例，狗隻必須以不超逾1.5米的狗帶由成年人穩妥地牽引着，或穩妥地縛在固定附着物上。 Q3：如狗隻已放在寵物車或寵物袋內，攜狗顧客是否仍需按法例要求之方式控制狗隻？

A3：即使在狗袋或手推車內，攜狗顧客仍須按法例要求由成年人穩妥地牽引着狗隻，或將其狗帶縛在固定附着物上，以應付狗隻因受外界刺激而可能導致的危險情況。 Q4：食肆可否為狗隻提供食物？ A4：為保障食物安全和環境衞生，持牌條件列明不得在食肆內烹煮或準備狗用食物，此規定涵蓋加熱或翻熱工序。食肆可提供或售賣預先包裝、無需額外處理的狗用乾糧、真空包裝的狗用食物及狗用罐頭，但不可對這些食物進行加熱或翻熱工序，包括用熱水或微波爐加熱或翻熱。

Q5：是否容許食肆在座位間提供設施讓顧客自行加熱狗用的食物？ A5：持牌條件沒有禁止在食肆內提供設施供顧客自行加熱狗用的食物。如提供這些設施，應清楚列明使用守則，確保安全和環境衞生。



Q6：狗隻不可處於餐桌上，但可否抱著或坐在餐椅上接觸餐桌？ A6：無論狗隻抱著或坐在餐椅上，均不得接觸餐桌枱面，而狗用食物亦不得放於餐桌上供狗隻食用。 特設2條申請熱線查詢 為了讓計劃順利推行，食環署特設兩條申請熱線（2867 5912 或2867 2836），業界人士如在申請過程中有任何疑問，可於星期一至五（公眾假期除外）辦公時間內致電查詢。

精選寵物友善餐廳推介 土瓜灣大排檔， 九龍浙江街31A-31B號宏豐大廈地下

有得餃，新界元朗合益路好景洋樓地下6及7號鋪

點心薈， 九龍大角咀塘尾道25號地下A鋪

華星冰室， 新界大埔大埔太和路15號太和中心地下31號鋪

醉河卡拉OK， 新界元朗錦田泰康圍91及92號鋪

雙喜堂， 九龍新蒲崗錦榮街6-24A號金橋大廈地下7號鋪 ▼獲准許狗隻進入的食肆名單(截至2026年7月7日)▼