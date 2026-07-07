西醫戴港盛涉濫發3751張免針紙　有病人聲稱10多年前起飲咖啡會心跳加快

西醫戴港盛涉嫌在2022年2⽉⾄9⽉期間濫發3,751張「免針紙」，控方今早在區域法院傳召獲簽發免針紙的人士作證。有病人供稱當時向戴港盛提及自10多年前起，飲用咖啡、酒精等刺激性飲品後，心跳會急劇加快，獲簽發免針紙。

獲簽發免針紙的楊聯欣作供，指在2022年2月向戴港盛求診，她進入診症室時問戴是否能簽發免針紙。戴港盛反問是否有人介紹，楊聯欣回應是在Facebook群組有人介紹。楊聯欣向戴交代小時曾做胃部手術，不時有胃炎及胃酸倒流，所以想要免針紙。戴港盛問對方：「千五蚊一張，O唔Ok？」楊聯欣付款後得到免針紙。