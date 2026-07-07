西醫戴港盛涉濫發3751張免針紙　有病人聲稱10多年前起飲咖啡會心跳加快

西醫戴港盛涉嫌在2022年2⽉⾄9⽉期間濫發3,751張「免針紙」，控方今早在區域法院傳召獲簽發免針紙的人士作證。有病人供稱當時向戴港盛提及自10多年前起，飲用咖啡、酒精等刺激性飲品後，心跳會急劇加快，獲簽發免針紙。
獲簽發免針紙的楊聯欣作供，指在2022年2月向戴港盛求診，她進入診症室時問戴是否能簽發免針紙。戴港盛反問是否有人介紹，楊聯欣回應是在Facebook群組有人介紹。楊聯欣向戴交代小時曾做胃部手術，不時有胃炎及胃酸倒流，所以想要免針紙。戴港盛問對方：「千五蚊一張，O唔Ok？」楊聯欣付款後得到免針紙。
第二次求診加價
當免針紙在半年後失效，楊聯欣再向戴港盛求診。戴港盛問她有無來過，楊回應有來過，因為免針紙過期想多開一張。戴港盛則指今次需3,000多元一張，楊聯欣付款後再得到免針紙。
另一病人林映芝作供時指在2022年7月18日，向戴港盛求診，提及自10多年前起飲用刺激性飲品後，心跳會急劇加快，一度到廣華醫院急症室求醫，憂慮心臟無法承受注射疫苗的效力。林映芝交代過程中無作任何檢查，支付了3,300元後取得「免針紙」。
戴港盛和一名指示收診金的女商人，同被控一項「⽬的在於使其本⼈或他⼈不誠實地獲益⽽取⽤電腦」罪。戴另被控3項洗黑錢罪，涉款1,095萬元。