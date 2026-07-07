中醫生半途出家踩入地盤 「苦」中作樂獲滿足感

DSE放榜在即，除了升讀傳統大專院校，亦可有不同出路。現有原本在大專修讀中醫的同學，因發現投身行業所需的時間長，最後毅然轉跑道，選擇就讀香港建造學院的高等文憑課程，投身裝修行業。亦有本來從事銷售行業的銷售員，投寄過百履歷石沉大海，最終選擇重投校園，冀將來繼續邊實習邊進修。

現年24歲的陳依雯是香港建造學院土木工程監工高等文憑二年級學生。她原本修讀中醫副學士課程，惟發現要投身中醫行業需時甚久，由於本身對裝修行業感興趣，遂報讀細木工藝的短期課程，後經學院介紹找到相關工作。陳依雯憶述，細木主要負責裝嵌工作，要「搬搬抬抬」，身型嬌小的她弄得周身痛。雖然如此，但她認為在地盤較在辦公室工作開心，為了進一步提升自己，便報讀學院的土木工程監工高等文憑課程。她表示，課程能夠學習到最新的建築科技知識，對提升行業知識有幫助。

29歲的何家倩是屋宇裝備監工高等文憑學生一年級學生，她從事銷售工作多年，疫情後本想找一份收入較穩定的工作，惟投寄過百履歷均沒有回應，心情低落。她憶述，當時碰巧看到學院的課程廣告，課程免學費亦有津貼，了解課程後認為適合自己，便決定報讀。她表示，由於哥哥本身從事工程行業，前景不俗且收入穩定，遂決意投身相關行業。她表示，未來打算一邊進修一邊實習，冀更上一層樓。

任地盤管工女性有優勢

三屆「拳后」鄭琬愉是2025土木工程監工高等文憑畢業生，現時在學院介紹的公司任職助理管工，正熟習地盤工序的她，冀未來可繼續晉升成為管工。她表示，作為女性在地盤工作有優勢，例如溝通技巧較男士優勝，亦較有耐性，可作為上司和同事之間的溝通橋樑。她寄語DSE畢業生，成績並非如想像般重要，只要肯學肯做肯問，總有出路和機會。

香港建造學院院長楊文武表示，近年投身建造業的女性人數增加，而女性較細心，情緒控制亦較好，故不論是項目管理或是管工，均較男性出色；而學院女性比率由24/25年的11%，升至最新的19%。