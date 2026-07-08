有機構辦工作坊教初小學生理財概念　校長稱妥善理財很重要：現在嘟一嘟就消費

理財教育應從小開始，有非牟利機構與和慈善機構合辦工作坊，讓超過2,600名初小學生透過卡通、唱遊和遊戲等方式，掌握賺錢、儲蓄、消費和捐獻四大核心理財概念，從小養成正確金錢態度。有小學校長指出，現時很多消費均以電子方式進行，當小孩接觸手提電話就有機會大量「課金」，及早讓他們掌握理財觀念，有助他們「課金」前多考慮是否真的需要。

兩小學日常科目添理財教育

教育局課程發展處近年在小學人文科課程加入理財教育，引導學生建立良好的理財習慣及加深對理財的認識。保誠亞洲公益基金製作、青年成就香港部合辦的「Cha-Ching唱遊學理財」工作坊，前年開始在香港舉辦，累計有2,600名學生參加。石籬天主教小學和聖公會青衣主恩小學均有於校內多個學科，如人文科、數學科等加入理財教育，設不同情景任務，讓小學生掌握正確理財概念。

石籬天主教小學校長梁汝輝指，現時很多虛擬支付方式盛行，例如電子錢包、八達通等，甚至有些小學生已經懂用手機課金，教育他們妥善理財尤為重要，「現在的錢不實在，嘟一嘟就消費了。小朋友只要按一個掣，看不到任何實質改變便已經消費，所以課金可以很可怕，甚至課一、兩萬元」，相信如果要實際消費1萬元現金，就不會有人這樣課金。他直言，小孩可用電話的時候就有機會課金，因此家長要讓子女養成別亂用電話的習慣。