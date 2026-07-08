超強颱風巴威外圍下沉氣流影響 周五六天氣熱爆

受活躍偏南氣流及高空擾動影響，昨日連場大雨，天文台一度發出黃雨警告，預計今日天氣仍然不穩定，雨勢有時頗大及有狂風雷暴。受超強颱風巴威外圍下沉氣流影響，周五及六廣東極端酷熱，高達攝氏35度，料體感溫度將更高。
天文台昨早5時半發出黃雨警告，至11時55分取消，但整日天氣時陰時雨。至晚上7時40分再發出黃雨警告。突如其來大暴雨，市民即使有雨傘，亦顯得狼狽，原本數分鐘的路程，亦渾身濕透。有雨天氣，昨日最高氣溫約為28.6度。
天文台指，活躍偏南氣流及高空擾動會在今日繼續為廣東沿岸帶來驟雨及狂風雷暴。位於西北太平洋的熱帶氣旋巴威會在未來兩三日移向台灣以東海域，隨後靠近華東沿岸。受其外圍下沉氣流影響，接近周末華南驟雨減少，天色漸轉晴朗。
天文台預測周四初時部分地區驟雨較多及有雷暴，下午短暫時間有陽光。周五及六廣東極端酷熱，周六氣溫最高達35度，新界再高一、兩度，上水、打鼓嶺等地高達37度。而高溫亦可能觸發驟雨。預料一道廣闊低壓槽會在下周初為南海北部及華南沿岸帶來驟雨及雷暴，天氣再趨不穩。
高溫天氣易中暑
極端酷熱天氣下市民定時注意「補水」。中暑是高溫天氣下最常見的健康風險之一。在過去5年，本港每年有超過200宗因中暑入院的個案，當中死亡的個案每年約有2至5宗間。重點人群較易中暑，病徵包括頭暈、頭痛、噁心、氣促、神志不清等，嚴重者會出現全身痙攣或昏迷等現象，若不及時替患者降溫及急救，會有生命危險。