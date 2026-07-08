超強颱風巴威外圍下沉氣流影響 周五六天氣熱爆

受活躍偏南氣流及高空擾動影響，昨日連場大雨，天文台一度發出黃雨警告，預計今日天氣仍然不穩定，雨勢有時頗大及有狂風雷暴。受超強颱風巴威外圍下沉氣流影響，周五及六廣東極端酷熱，高達攝氏35度，料體感溫度將更高。

天文台昨早5時半發出黃雨警告，至11時55分取消，但整日天氣時陰時雨。至晚上7時40分再發出黃雨警告。突如其來大暴雨，市民即使有雨傘，亦顯得狼狽，原本數分鐘的路程，亦渾身濕透。有雨天氣，昨日最高氣溫約為28.6度。