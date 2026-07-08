科大商學院中環中心啟用 冀打造靈活教學樞紐

完善的教學空間與設備往往有助提升教育質素與學習成效。科大商學院新設施「科大商學院中環中心」正式啟用，中心設有教室、分組討論室及會議室等空間，並配備可容納180人的大型活動場地，以及提供舒適研討環境的開放式學習區。商學院表示，中心現時主要供商學院研究生上課使用，日後亦會開放予其他學院或商業機構。

全新的科大商學院中環中心選址金鐘統一中心，樓層前身為名都酒樓，佔地約30,000平方呎。中心配備了12間分組討論室、會議室及開放式研討區，更設有總容納量達280人的4間可靈活組合教室，以及可容納180人的大型活動場地，戶外學習空間更融入了科大地標「時間之輪」的設計。