科大商學院中環中心啟用 冀打造靈活教學樞紐

完善的教學空間與設備往往有助提升教育質素與學習成效。科大商學院新設施「科大商學院中環中心」正式啟用，中心設有教室、分組討論室及會議室等空間，並配備可容納180人的大型活動場地，以及提供舒適研討環境的開放式學習區。商學院表示，中心現時主要供商學院研究生上課使用，日後亦會開放予其他學院或商業機構。
全新的科大商學院中環中心選址金鐘統一中心，樓層前身為名都酒樓，佔地約30,000平方呎。中心配備了12間分組討論室、會議室及開放式研討區，更設有總容納量達280人的4間可靈活組合教室，以及可容納180人的大型活動場地，戶外學習空間更融入了科大地標「時間之輪」的設計。
5月起分階段啟用
該中心旨在作為研究生及高級管理人員的教學基地，同時兼具企業協作、校友聯絡及課程推廣等多重功能；而第二階段設施工程則預計在今年底完成。科大商學院助理院長曾志安指出，鑑於MBA、碩士及行政教育課程的學員多在市區工作，新中心優越的地理位置能顯著提升學員參與課程與活動的便利性。院方雖然未就具體使用率訂下目標，但預計隨著晚間課程與日間活動的推展，未來一年的使用頻率將提升。此外，中心亦採取開放政策，便利校內其他學院及部門在市區舉辦各類會議與商務洽談。
安思遠：打造連接中國與世界橋樑
談到商學院的長遠發展，科大商學院院長安思遠表示，全球正面臨中國科技崛起與AI時代的兩大變革；學院已將AI納入教學核心，培育具備國際視野與AI競爭力的下一代商業領袖。他強調，學院將致力成為連接中國與世界的商業橋樑，協助企業培訓跨文化管理人才，並助走向全球。
安思遠又指，商學院暫時未有計劃在海外設置中心，將持續發揮連接中國與世界的橋樑作用。他認為，香港科技大學具備高度國際化的教學環境，並以英語授課，有效吸引國際人才，這與內地頂尖大學在資源與網絡上具備強大的互補性。