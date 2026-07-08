中醫學生半途出家踩入地盤 「苦」中作樂獲滿足感

DSE下周放榜，考生除升讀傳統大專院校，亦可有不同出路。有原在大專修讀中醫的學生，因發現投身中醫所需的時間長，最後決定轉跑道，選擇就讀香港建造學院的高等文憑課程，投身裝修行業。亦有本來從事銷售行業的銷售員，投寄過百履歷求職石沉大海，亦選擇重投校園，冀將來繼續邊實習邊進修。 現年24歲的陳依雯是香港建造學院土木工程監工高等文憑二年級學生。她原本修讀中醫副學士課程，惟發現成為中醫師須經過長時間培訓，由於本身對裝修行業感興趣，遂報讀細木工藝的短期課程，後經學院介紹找到相關工作。陳依雯憶述，細木主要負責裝嵌工作，要「搬搬抬抬」，身形嬌小的她弄得周身痛。雖然如此，但她認為在地盤較在辦公室工作開心，為了進一步裝備自己，便報讀學院的土木工程監工高等文憑課程。她表示，課程能夠學習到最新的建築科技知識，對提升行業知識有幫助。

29歲的何家倩是學院屋宇裝備監工高等文憑一年級學生，她從事銷售工作多年，疫情後本想找一份收入較穩定的工作，惟投寄過百履歷均無回應，心情低落。她憶述，當時碰巧看到學院的課程廣告，課程免學費更有津貼，了解課程後認為適合自己，便決定報讀。她表示，由於胞兄亦是從事工程行業，前景不俗且收入穩定，遂決意投身相關行業。她表示，未來打算一邊進修一邊實習，冀更上一層樓。 任地盤管工女性有優勢 三屆「拳后」鄭琬愉是2025土木工程監工高等文憑畢業生，現於學院介紹的公司任職助理管工，正在熟習地盤工序的她，冀日後可晉升為管工。她表示，女性在地盤工作有優勢，例如溝通技巧較男士好，亦較有耐性，可作為上司和同事之間的溝通橋樑。她寄語DSE畢業生，成績並非如想像般重要，只要肯學肯做肯問，總有出路和機會。

香港建造學院院長楊文武表示，近年投身建造業的女性人數增加，而女性較細心，情緒控制亦較好，故不論是項目管理或是管工等崗位具一定優勢；而學院女性比率由24/25年的11%，升至最新的19%。 香港建造學院提供不同類型課程，其中屬資歷架構第4級的「高等文憑」，適合DSE考獲5科2級(包括中英)或以上成績的申請人，可以報讀包括屋宇建造監工在內的4個課程，畢業生亦可銜接本地及海外大學。此外，中三及中六離校生亦可入讀「建造證書」或「建造文憑」，並透過進修獲取更高資歷架構。學院由即日起至9月11日於九龍灣及上水院校接受即場報名及面試。