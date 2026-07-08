深知難賺大錢 堅持赴劍橋讀英國文學追夢 英基IB狀元︰文學是人生追求

國際文憑大學預科課程(IBDP)周一(6日)放榜，英基學校協會屬校今年誕生27名考獲滿分45分的「狀元」。校方昨安排一眾狀元與傳媒會面，當中14人計劃修讀醫科，亦有狀元擬赴英修讀英國文學。來自英基英皇佐治五世學校(King George V School)的孫若水笑言，深知從事文學相關工作未必能帶來豐厚收入，但文學對她而言是一種無法割捨的人生追求。
即將到英國劍橋大學修讀英國語文學士課程的孫若水透露，她自小熱愛閱讀與寫作，曾於兒童文學問答比賽香港區勝出。14至15歲時，她已完成、編輯並自費出版首部小說；作品亦曾刊載於《Tahoma Literary Review》等平台，並曾參與美國愛荷華青年作家工作室(Iowa Young Writers’ Studio)。
孫若水表示，深知投身文學未必能帶來豐厚收入，但從未因此動搖追夢的決心。「我一直都知道從事寫作並不容易，但我實在太熱愛它。即使我想放棄，也做不到。無論如何，我最終都會走上這條路。」
來自英基沙田學院的曾心月則計劃升讀香港大學國際商業及環球管理課程。她表示，自接觸商科以來便深深着迷，因此積極參與金融、行銷及創業相關活動和比賽。「我很喜歡透過團隊合作分析商業個案，大家一起發揮創意，設計解決方案，就像解謎一樣，非常有趣。」
談及選擇留港升學的原因，她表示，香港作為國際金融中心，與內地尤其粵港澳大灣區聯繫緊密，發展潛力龐大，同時擁有高度國際化的環境。「香港既可以連接中國市場，也能面向全球。香港正是實現這一目標的好地方，所以想留在這裏。」
27 IB狀元 逾半擬讀醫
英基27名IB狀元中，14人表明擬留港升學，另有7人決定到海外升學，其餘未有最後決定。選讀學科方面，共14人有意修讀醫科，其餘則計劃攻讀商科、經濟、工程、法律及文學等學科。