深知難賺大錢 堅持赴劍橋讀英國文學追夢 英基IB狀元︰文學是人生追求

國際文憑大學預科課程(IBDP)周一(6日)放榜，英基學校協會屬校今年誕生27名考獲滿分45分的「狀元」。校方昨安排一眾狀元與傳媒會面，當中14人計劃修讀醫科，亦有狀元擬赴英修讀英國文學。來自英基英皇佐治五世學校(King George V School)的孫若水笑言，深知從事文學相關工作未必能帶來豐厚收入，但文學對她而言是一種無法割捨的人生追求。

即將到英國劍橋大學修讀英國語文學士課程的孫若水透露，她自小熱愛閱讀與寫作，曾於兒童文學問答比賽香港區勝出。14至15歲時，她已完成、編輯並自費出版首部小說；作品亦曾刊載於《Tahoma Literary Review》等平台，並曾參與美國愛荷華青年作家工作室(Iowa Young Writers’ Studio)。

孫若水表示，深知投身文學未必能帶來豐厚收入，但從未因此動搖追夢的決心。「我一直都知道從事寫作並不容易，但我實在太熱愛它。即使我想放棄，也做不到。無論如何，我最終都會走上這條路。」