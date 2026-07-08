運動消閒博覽下周三會展開鑼 首設室內動物體驗空間 零距離摸非洲牛蛙

想在市區近距離觀賞動物，較多人熟知是到香港動植物公園及海洋公園。適逢暑假，貿發局下周舉行「運動消閒博覽」，有展商設室內互動動物體驗空間，展出逾20種特色動物，涵蓋哺乳類、兩棲類、甲蟲類等，盼小朋友透過與小動物沉浸式互動體驗，加深對動物的認知，傳遞尊重生命理念。

運動消閒博覽今年有約140間展商參與，涵蓋多項運動體驗及相關產品，同時加強「學遊」元素，鼓勵小朋友從探索與互動中學習。首次參展的小小寵物園將在博覽內設室內互動動物體驗空間，展出逾20種不同類別動物，包括世界第二大蛙類的非洲牛蛙、全世界體形最大的壁虎「巨人守宮」、垂耳兔等，讓小朋友可以近距離觸摸及觀察這些特色小動物。園長朱昊林表示，希望透過今次的互動式體驗，將不同類型的小動物普及化，亦希望家長帶同小朋友到書展買書時，能藉此機會認識不同動物。他強調，每隻動物都經過獸醫檢查，確保健康才可入場展出，小朋友接觸動物前亦須聽從工作人員的指示，並建議在接觸前後都應洗手，以確保衛生安全。

親身體驗匹克球 展商引入派籌系統

除與小動物互動外，近年掀起全城熱潮的匹克球將博覽內登場。展商The Pickleball Lab今年設有現場匹克球體驗，讓大眾親身接觸這項新興運動。該公司業務發展總監楊謙武指，為了有效控制人流，展商將引入派籌系統，取籌的人士毋須排隊等候，待手機收到通知後再返回攤位即可體驗匹克球。

另外，亞洲高輪單車總會今年亦繼續參展，將全港最高、前輪直徑達55吋的高輪單車帶到現場供大眾打卡留念。

運動消閒博覽於本月15至21日，與書展及零食世界同期於灣仔會展舉行，今年繼續實行一票通行，市民憑一張門票可同日參觀三個展覽。標準成人票價為30元，小童票10元。