黃金港｜香港黃金中央清算及結算系統試行 李家超：建設全面香港黃金交易生態圈

香港朝著打造「黃金港」邁進一大步，全新的香港黃金中央清算及結算系統昨日正式開展試營運，交易、清算及結算工作已經投入服務。行政長官李家超昨表示，香港黃金中央清算及結算系統的試行將奠定堅實基礎，讓香港邁出下一個重要一步，建設全面的香港黃金交易生態圈，在這全新系統下，香港聯同上海黃金交易所推出首階段「實物聯通」；香港交易所亦已重啟其美元黃金期貨合約，廣受市場關注。
政府近年正積極推動構建國際黃金交易中心，去年的施政報告中已提出具體措施，包括推動香港機場管理局及金融機構拓展黃金倉儲，以3年超越2,000噸為目標，建造區域黃金儲備樞紐，並逐步建立完整的黃金交易生態圈。
香港黃金中央清算及結算系統由香港政府全資擁有的香港貴金屬中央結算系統有限公司(港金結算公司)督導，旨在提供高效且可靠的雙邊及場外黃金交易的清算及結算服務。
該系統有3大亮點。第一，運作受全面的《清算規則》規管，清晰界定所有參與銀行及指定倉庫的權利、責任、規則及程序；第二，設有中央帳簿，用以記錄參與銀行的結算活動、黃金轉帳及結餘，並無縫對接指定倉庫，以便利及記錄實物黃金存取；第三，系統內的黃金結餘以未分配形式持有及結算，透過符合國際水平的混合持有方式實現參與者之間的高效結算。合資格用作結算的黃金須為符合國際標準，約400金衡盎司的金條。
財庫局昨日啟動香港黃金中央清算及結算系統的同時，推出了8項全產業鏈的配套措施，以構建現代化及全鏈條的黃金交易生態圈。該8項配套措施包括與上海黃金交易所推出首階段「實物聯通」、推出全新「HAU」價格代碼、擴充倉儲容量及提升精煉產能、豐富黃金投資產品、研究稅務優惠、協調保險安排、增加強制性公積金(強積金)投資黃金交易所買賣基金(ETF)的彈性，以及成立業界主導的行業協會，該些措施將共同提升香港作為備受信賴的國際黃金交易、清算及儲備樞紐的角色。
在試營運首日，中銀香港作為香港黃金中央清算及結算系統的結算機構，中銀香港副董事長兼總裁孫煜昨表示，在結算方面，該系統採用符合國際市場慣例的未分配帳戶模式，大幅提升結算及倉儲效率，降低交易、物流與保險成本，吸引更多機構參與香港黃金市場；配合全自動化結算平台與指定倉庫的實物黃金實時、精準對接，提升交易安全性及運作效率，為亞洲貴金屬市場結算樹立了新標杆。渣打銀行昨亦公布，成功透過香港黃金中央清算及結算系統完成首批合共7筆黃金交易及結算，渣打銀行為港金結算公司董事會成員及參與試行的銀行之一，渣打集團行政總裁溫拓思(Bill Winters)昨表示，隨著全球黃金市場重心逐步轉移至亞洲，結合該行在倫敦場外黃金市場的豐富經驗，以支持香港把握黃金業務的發展潛力，並持續提升該行在香港黃金價值鏈各環節的服務能力。