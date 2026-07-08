港鐵女橫向持傘搖擺如揮劍 目擊者：睇少眼都拮死(有片)

手持雨傘都要考牌！社交平台流傳影片，一名女子在港鐵中環站及香港站之間通道內站內橫向持傘走路，期間大幅度前後擺動如揮劍，幸當時站內人流不算密集，未有傷及他人，惟危險舉動引起網民批評。拍片者更直斥：「老老實實，我真係好憎人咁樣揸傘，睇少眼都畀佢拮死。」

網民批評「呢啲人冇家教」

帖文引發大量網民批評：「小小動作已經顯露到佢自己嘅人品、呢個人好自私，永遠唔會企係人哋立場」、「真係好乞人憎，呢啲人冇家教」、「做女人行到掗掗拃拃，好核突」、「呢堆人應該係有反社會人格，如果唔係點會唔擔心拮親人？」、「冇品冇家教，好彩細過老竇教我拎傘唔可以咁樣拎」、「嘩終於有人講呢樣嘢啦，我都超憎嘅」，亦有人指「其實個揸法唔係問題，問題係手臂擺動幅度太大呢個先係問題」。

有網民分享親身經歷：「今日都遇到個，返工時間樓梯好多人，我忍唔住直接係樓梯大聲叫位靚女，唔好咁攞傘，拮到人。」、「中環站放工勁多西裝友咁揸把傘，明明放工時段已經人逼人，仲要係咁避佢哋啲傘」、「上次搭地鐵就係有女子咁樣攞傘，佢把傘個篤篤係金屬，刮到我隻腳一大條血痕。」亦有網民提出會將長傘放在肩膀，空出雙手又不會弄到別人。另有人表示「香港而家一街都係呢啲x人。騎樓擔傘唔願意收傘，出太陽都係照喺騎樓擔傘，我每日出街同呢啲x樣嘈起碼都十幾廿個」。