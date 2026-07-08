警察足球隊前港超將助陣 與世盃黑馬「佛得角」一事相似？

（左起）警察足球隊的陳亮廷、李文彬、吳志堅、方浩賢、葉頌朗及馮瑞琪發揮極致的團隊精神，在球場內外合作無間。(《警聲》圖片)

世界盃決賽周令全城陷入足球狂熱！一支默契十足、由「陀槍師兄」組成的警察足球隊，近年更在世界警察及消防運動會勇奪金牌，新一期《警聲》訪問他們致勝之道。

陣中主力之一，是曾效力傑志等本地球隊的前香港超級聯賽職業球員、督察葉頌朗，現為中場指揮。他最有滿足感是將職業級「無球走動」概念及技巧與同袍一起分享，帶動球隊。而他球場上的好拍檔是曾入選香港隊U13 （13歲以下）、司職前鋒的警員李文彬，二人合作無間，兩人搭着膊頭道：「每次落場踢波，我們都超級享受！不過贏波絕不靠『單打獨鬥』，最重要是兄弟齊心。你衝前進攻，我在後面支援；你走漏了，我馬上幫你補位。每入一球波，都是全隊的功勞。這種齊上齊落的兄弟班默契，才是我們的必殺技！」

「齊上齊落」兄弟班默契致勝

球隊另一靈魂人物，是曾效力老牌球會「東方」的技術總監警署警長吳志堅。他說日常會藉「講波經」教導隊員，踢波與工作一樣。他笑言：「個人技術固然重要，『跑得慢、唔夠快、冇速度』就一定要加操啦！但如果想再『升呢』，就要『食腦』，講策略，要學識閱讀球賽、顧全大局，同班兄弟夾好戰術。」

隊員或因工作臨時缺陣 幕後功臣無縫「補位」

警務工作具挑戰且需輪班，隊員有時因突發行動未能參與練習，甚至賽前臨時缺陣。面對變數，球隊一班幕後智囊亦應對有法。教練警長方浩賢與陳亮廷便靈活利用科技，着缺席的隊員工餘鍛鍊體能並提交數據，落場布陣亦有多個後備方案。他們亦會參考運動科學數據，與吳志堅一同為球隊及個別球員訂立訓練目標。而有「萬能總管」之稱的警署警長馮瑞琪則負責球隊的「衣食住行」。