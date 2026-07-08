希愈生殖醫學中心「雙重延遲」通報樣本調亂事故　議員促改良通報機制

希愈生殖醫學中心發生胚胎活檢組織樣本調亂事故，有兩宗個案被發現樣本不屬於胚胎所屬夫婦。本身透過輔助生育誕下子女的立法會議員林琳今早(8日)在電台節目表示，對事件感到震驚，慶幸自己及朋友並非在該中心接受人工受孕，又稱「第一件事檢視個仔」。
建議引入「雙重核對」制度
林琳表示，胚胎出錯是接受輔助生育的父母「最大驚嚇」，又關注涉事中心在得知樣本出錯後遲遲未通報，顯示法例存在灰色地帶，促請政府收緊法規設立「雙線同步通報機制」，當發生問題時要同時通報人類生殖科技管理局和衞生署，然後再進行調查。她又建議實驗室處理胚胎等敏感樣本時，必須引入「雙重核對」制度，由兩名職員共同核實，以雙重保險監管。雖然今次屬單一事件，亦只涉及單一機構，但難免會動搖市民對本港生殖醫療服務的信心，希望當局盡早完成調查。她又指，涉事中心應協助有顧慮的父母，轉移冷凍胚胎至其他機構，並考慮退款。
及時徹查或能阻止第二宗個案發生
立法會議員陳凱欣亦認為事件相當嚴重，樣本調亂有機會影響胎兒成長或導致母親流產，因此明顯是嚴重事故。她又批評該中心在通報上出現「雙重延遲」。中心早於5月26日及6月4日已接獲有關通知，但遲至6月17日才向管理局通報，其後更延至7月3日才透過管理局轉報衞生署，涉嫌違反24小時內通報重大風險事件的規定。她質疑，若中心接獲首宗報告後及時徹查並暫停服務，或能阻止6月4日第二宗個案發生。
陳凱欣認為，事件不止反映前線員工有問題，管理方面對於要向什麼相關機構通報都不清楚，明顯制度存在漏洞，該中心持有人類生殖科技管理局發出的牌照，及衞生署日間醫療中心兩個牌照，理應清楚通報責任，惟現時《人類生殖科技管理局實務守則》未有硬性規定醫療中心通報時限，當局必須盡快檢討及修正相關法規，令其更加清晰。