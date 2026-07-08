希愈生殖醫學中心「雙重延遲」通報樣本調亂事故　議員促改良通報機制

希愈生殖醫學中心發生胚胎活檢組織樣本調亂事故，有兩宗個案被發現樣本不屬於胚胎所屬夫婦。本身透過輔助生育誕下子女的立法會議員林琳今早(8日)在電台節目表示，對事件感到震驚，慶幸自己及朋友並非在該中心接受人工受孕，又稱「第一件事檢視個仔」。

建議引入「雙重核對」制度

林琳表示，胚胎出錯是接受輔助生育的父母「最大驚嚇」，又關注涉事中心在得知樣本出錯後遲遲未通報，顯示法例存在灰色地帶，促請政府收緊法規設立「雙線同步通報機制」，當發生問題時要同時通報人類生殖科技管理局和衞生署，然後再進行調查。她又建議實驗室處理胚胎等敏感樣本時，必須引入「雙重核對」制度，由兩名職員共同核實，以雙重保險監管。雖然今次屬單一事件，亦只涉及單一機構，但難免會動搖市民對本港生殖醫療服務的信心，希望當局盡早完成調查。她又指，涉事中心應協助有顧慮的父母，轉移冷凍胚胎至其他機構，並考慮退款。