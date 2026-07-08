東張西望｜石硤尾公屋「野人父子」霸佔後樓梯當私竇 房署清場累計扣14分

無綫節目《東張西望》報道一宗公屋公共空間被長期霸佔的個案，位於石硤尾的一幢公屋，該對被稱為「野人父子」的住戶涉將後樓梯改造成「私竇」，擺放大量雜物及日常用品，行為已達數月，現場傳出異味。事件引起附近居民投訴，指該行為已嚴重影響環境衞生與消防安全。事件經節目曝光後，房屋署及大廈管理處採取行動清理，該家庭目前已累計被扣除14分，接近距離「扣滿16分將被終止租約」底線，房署表示住戶已表達希望改掉相關陋習的意願，已將有關個案轉介至社會福利署跟進。

甘詠寧隨詢問現場環境會否焗促炎熱，「肥哥哥」回應「沒事」，並否認在後樓梯吃住會對其他住戶造成影響。當主持問「有沒有社工幫手？」時，肥哥哥拒絕稱「不用社工」。期間，母親試圖將飯菜拿回單位內，但隨即被肥哥哥阻止。當話題轉到肥哥哥時，母親情緒激動落淚，被問是否需要援助時，母親默不作聲，肥哥哥先回答「不用」。節目組拍到，他們的單位內部塞滿雜物，狀況如同「垃圾屋」，相信這是該家庭在後樓梯生活的主因。

在採訪過程中，肥哥哥的父親突然現身，得知攝製隊來意後情緒相當激動，多次聲大夾惡地向主持叫囂「你們東張西望，有甚麼望？」、「公眾地方為何不能坐？公眾即是大家的地方啦，我坐在這裡食飯飲啤酒唔得？」、「夜晚在外面睡覺不行嗎？」、「甚麼走火通道呀，有火警班人燒晒啦！」等言論。談話期間，他主動帶攝製隊去後樓梯查，展示他們擺放的被子及酒水，及後又驅趕攝製隊，期間保安上門查詢後，以人身安全為由帶攝製隊離開。

事件經節目曝光及鄰居長期投訴後，房屋署及大廈管理處隨即採取行動。攝製隊翌日重返現場，目擊大批房署職員、屋邨保安及清潔工在涉事樓層駐守並進行清理。肥哥哥利用膠箱及手推車，將長期霸佔後樓梯的衣物、被鋪及生活雜物搬走。主持嘗試上前詢問，肥哥哥喝斥：「不關你的事，快點走！」

希望改掉陋習 轉介社署跟進

房屋署回覆涉事屋邨辦事處早於2024年9月至10月期間，已發現該住戶在居住樓層的走廊放置雜物，並在後樓梯進食及休息。當時職員已多次進行會面、勸喻及發出書面警告，並根據公屋「屋邨管理扣分制」向該住戶扣除7分。至2026年7月中旬，辦事處再次發現該住戶違規佔用後樓梯，遂再扣除7分。該家庭目前已累計被扣除14分，距離「扣滿16分將被終止租約」的房屋政策底線僅一步之遙。房署表示住戶已表達希望改掉相關陋習的意願，已將有關個案轉介至社會福利署跟進。