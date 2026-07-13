[書展好去處] 人生學堂：期間限定「旅•閱 人生學堂」溫暖登場 機場主題沉浸體驗 打卡互動探索生命旅程

若生命是一場旅行，你會如何為此做好準備？食物環境衞生署（下稱「食環署」）「人生學堂」將於今年 7 月再度登陸香港書展，在 Hall 1A 心靈書區打造一個免費開放的「人生客運站」。食環署「旅•閱 人生學堂」主題展位將限時開放七天，以嶄新概念結合機場特色拍照打卡位、與作家親身見面及各種沉浸式體驗，將生命課題化為溫馨互動，誠邀市民與摯愛一同到訪客運站，信步共走一趟温暖的人生旅途。

食物環境衞生署將於 2026 年 7 月 15 日至 21 日再度登陸香港書展，設立「旅•閱 人生學堂」特色主題攤位，誠邀市民與摯愛一同思考與感悟人生。

走過三大旅程篇章 打開生命反思之門

第一站：啟航與心靈互動 踏入展區，首先映入眼簾的是三米高的「3384登機閘口」，絕對是必影打卡位！影完這張別具意義的「出發相」，便可以領取專屬「五道人生登機證」，透過「道愛、道謝、道歉、道諒、道別」心靈五部曲，在匆忙都市生活中放慢腳步，學習如何向身邊人表達心中的愛與感激。現場更設有人工智能（AI） 互動拍攝裝置「心願隨意門」，帶你即時預覽願望成真的溫馨瞬間。

第二站：候機室與生命沙龍 轉入充滿文化氣息的候機室，楓香樹下將舉辦超過 20 場圍繞生死議題的分享會及「真人圖書館」活動，請來多位嘉賓，包括法醫人類學家、殯葬業者與生死書籍作者等，親身分享面對離別的經驗與獨到見解，讓大家在文字與故事中感受生命的重量與溫度，以嶄新角度理解生命的流轉。 此外，早前「人生馬賽克」風靡全城，這次活動特設14場「人生馬賽克」工作坊，透過創作將生命的繽紛化作藝術作品，帶回家珍藏。「候機室」還設有生死主題書架，提供本地生死學、殯葬文化、預設照顧計劃及生命教育等多類書刊供市民細閱，以及播放有關綠色殯葬的影片。

第三站：「CHECK-IN」綠色規劃與實踐 近年越來越多人選擇採用環保、簡約，申請簡單且費用低廉的綠色殯葬，將骨灰撒於紀念花園或本港的指定水域，回歸大自然；並透過具儀式感的撒灰過程及悼念設施，寄托祝福與思念。在這次活動，只需輕鬆一掃展板圖碼（QR Code）或NFC標籤，大家便可即時獲取最新的綠色殯葬設施與服務資訊。大家亦可免費報名參加「紀念花園導賞團」，親身體驗綠色殯葬的理念與優美環境。如果已經立定綠色心願，更可即場「Check-in」，由專人協助登記「綠色殯葬中央登記名冊」，將來透過簡約而環保的殯葬方式，讓生命回歸自然，生生不息。

分享生命教育 打破傳統忌諱 食環署自2024年起進行大型「人生學堂」活動推廣，旨在透過多元化的形式及多彩的感觀體驗，鼓勵市民放下談論身後事的傳統忌諱、探索生命課題、預早規劃身後事及考慮選擇綠色殯葬。是次「旅•閱 人生學堂」活動費用全免，無論是長者、照顧者或是對生命規劃感興趣的年輕一代，均歡迎參與。提早規劃生前身後事是留給家人最溫柔的禮物。誠邀各位與摯愛一同到訪客運站，信步共走一趟温暖的人生旅途。 食物環境衞生署「旅•閱 人生學堂」