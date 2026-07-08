DSE放榜2026｜下周三派成績通知書　惡劣天氣情況安排一文睇清

今屆中學文憑試(DSE)將於下周三放榜，香港考試及評核局表示，各學校當日早上7時起，可派員到指定的考評局辦事處或評核中心領取成績通知書，學校考生應按所屬學校安排領取。至於自修生的成績通知書會經郵遞寄出，預計考生下周三會收到。

上午9時經短訊發放成績

除成績通知書，考評局亦會以手機短訊(SMS)發放成績。下周三上午9時起，當局會向已提供本地流動電話號碼的考生，以「#HKEAA」的短訊發送人名稱發出載有其文憑試成績的手機短訊。此外，自修生及夜校考生可在放榜當日早上7時起，分別登入文憑試網上服務的帳戶及透過文憑試網頁查閱成績。

考評局已就放榜當日的惡劣天氣情況制定安排，如早上6時八號或以上熱帶氣旋警告、黑色暴雨警告信號正生效或已公布為「極端情況」，發放和查閱成績等安排會延遲。若下午1時或之前取消有關警告信號或「極端情況」，學校可在信號取消兩小時後領取成績通知書，自修生及夜校考生同樣可在兩小時後在網上查閱成績；當局並會在信號取消3小時後發出成績SMS。