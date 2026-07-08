無業慣犯麥當勞偷手機判囚7個月　求情稱2010年失戀後一蹶不振

一名男子去年在麥當勞內偷手機並轉售，他早前承認盜竊罪。裁判官劉淑嫻今早(8日)在觀塘裁判法院判刑時，強調被告趁事主睡覺時偷電話近乎扒竊，而被告有7次類同的刑事定罪紀錄，考慮本案存在延誤等因素，終判囚7個月。

被告梁文狄(45歲)，無業，承認於去年10月29日，在將軍澳寶琳北路18號寶林商場地下麥當勞內偷竊一部黑色Vivo手提電話，型號Y100，價值港幣1,000元，而上述物品為陳姓男子的財產。

案情指，60歲事主當日於寶林商場的麥當勞內睡覺，其後發現桌上的Vivo手機遺失，於是報警處理。警方翻查閉路電視顯示，當日清晨被告坐在距離事主約4米外，約4分鐘後見事主將手機放在桌上，於是坐近並取走其手機。他同年11月7日被捕，在警誡下承認自己因一時貪心而犯案，被盜手機已賣給一名不知名人士。控方早前另為事主申請1,000元賠償令獲批。